Saison estivale : Pour un été serein

Chaque été, les férus de la grande bleue se donnent rendez-vous pour recharger les batteries et se rafraîchir sur le littoral qui devient la destination phare pour les estivants, de manière générale, en quête de prélassement et de farniente.

Ces derniers, très souvent, paient malheureusement très cher, leur choix ou plutôt leur passion pour la plage, avec une foule de jeunes qui s’approprient l’espace pour en faire une propriété privée où tout il faut casquer pour accéder au parking, installer son parasol, dans la mesure du possible, bien sûr et quand les «maîtres» des lieux n’y voient pas d’inconvénient ou tout simplement n’ont pas mis la main sur l’espace.

Les mésaventures des estivants avec des autoproclamés concessionnaires reviennent chaque année, pour gâcher les vacances des familles, appelées, à fermer les yeux sur les comportements agressifs de certains, le manque d’hygiène et bien d’autres dysfonctionnements qui entachent la saison estivale.

En fait, ces dérapages constatés par tout le monde expliquent à vrai dire les nouvelles mesures prises, par les pouvoirs publics, en particulier le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et celui du tourisme, à la faveur du plan d’action spécial prévu pour la saison estivale 2018, conforté par l’installation d’une commission intersectorielle chargée de la préparation et du suivi de cette dernière ainsi que la désignation d’un administrateur pour chaque plage dont la mission est de veiller à réunir toutes les conditions de sécurité et de bien-être aux baigneurs. Des instructions ont été données dans ce sens, aux walis des quatorze régions côtières, par visioconférence, pour réussir cet été à travers le renforcement des opérations de contrôle.

Le ministre, avait appelé lors de son intervention à la modernisation des prestations afin de faire du littoral un pôle touristique d’excellence qui a comme fondement la compétitivité, à même de constituer une valeur ajoutée pour les collectivités locales, d’autant plus que la diversification de l’économie nationale et le recours à des mécanismes nouveaux pour la création de richesses s’imposent de plus en plus, tout en insistant sur le professionnalisme et la gratuité de l’accès aux plages et la liberté de l’estivant de louer les équipements de plages ou utiliser son propre «matériel», d’une part et de s’assurer que les concessionnaires respectent les clauses des contrats de concession afin de protéger les droits de l’estivant.

Aujourd’hui, ces dispositions tout comme l’analyse de manière systématique et régulière des eaux de baignade sont à même de réhabiliter le balnéaire et le tourisme de manière générale, un créneau créateur d’emplois et de richesses sachant que l’Algérie dispose des potentialités naturelles qui suffisent pour lui permettre de d’être une destination touristique par excellence.

Samia D.