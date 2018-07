Nouvelles des Bibans

saison estivale

La sécurité, une priorité

Le chef de sûreté de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, M. Hamid Benabdelmalek — qui a rappelé la mobilisation de ses services pour la sécurisation des biens et des personnes —, a annoncé un programme spécial pour permettre aux citoyens de passer une saison estivale tranquille.

Il a précisé que ce plan permet, outre la surveillance des lieux de divertissement comme le parc d’attractions Ennour Wannassim, qui accueille des visiteurs des différentes wilayas du pays telles que Bouira, M’sila et Sétif, l’accompagnement des touristes qui passent par la wilaya pour se rendre dans les wilayas côtières, étant donné la position de carrefour, et même le contrôle du flux des habitants qui la quittent pour le même objectif. Cet effort, a-t-il rappelé dans une conférence de presse qu’il a animée au siège de la sûreté de wilaya, vient après ceux qui ont été effectués récemment pour sécuriser les biens et les personnes durant deux événements majeurs, à savoir le ramadhan et les examens de fin d’année. Evoquant les moyens déployés lors des deux opérations, le chef de sûreté de wilaya a indiqué que 2.000 policiers ont été mobilisés pour la première et 938 pour la seconde.

Si pour le ramadhan le travail des policiers a consisté à assurer une fluidité du trafic, surtout la nuit, marquée par la sortie des familles, et à sécuriser les lieux publics comme les mosquées, les marchés, pour les examens scolaires, ils ont dû sécuriser les alentours des centres retenus pour l’opération pour offrir la possibilité aux candidats de passer les épreuves dans la sérénité nécessaire. Cette mobilisation s’ajoute à la surveillance des établissements scolaires qu’ils assurent tout au long de l’année, au grand soulagement des parents d’élèves, assure M. Hamid Benabdelmalek.

Le chef de sûreté de wilaya, qui a présenté à la presse un bilan des activités de son secteur pour les cinq premiers mois de l’année en cours, a relevé une baisse des accidents de la circulation par rapport à la même période de 2017. Il a indiqué que le phénomène se poursuit depuis 2016 grâce à la coopération entre les différentes parties concernées par la lutte contre ce dernier. Il a précisé que l’accent a été mis cette année sur les accidents provoqués par les motocycles. 200 engins de ce genre ont été placés en fourrière, selon lui.

La police de l’urbanisme a connu la même baisse, a-t-il rappelé, tout comme le commerce informel qui n’a enregistré cette année que 104 cas rappelant au passage la campagne qui a été lancée pour éradiquer cette pratique qui a été accompagnée, d’après le chef de sûreté de wilaya, d’une ouverture d’un nombre important de marchés de proximité pour offrir un espace de travail aux jeunes.

Pour la police générale par contre, le nombre d’affaires traitées par ses services a augmenté. 1.777 affaires ont été enregistrées durant les 5 premiers mois de l’année en cours, avance le chef de sûreté de wilaya qui note une hausse de 73 affaires par rapport à la même période de l’année écoulée. Le nombre des personnes impliquées dans ces affaires a connu une hausse, lui aussi, passant de 1.634 à 1.823. Si les affaires de drogue ont suivi la tendance avec 93 cas, contre 63 en 2017, le vol de véhicules a diminué.

Pour faire face à ce mouvement des criminels, le chef de sûreté de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj indique que ses services se sont déployés pour débusquer les malfaiteurs où qu’ils se trouvent. 788 opérations de ce type touchant 1.299 lieux suspects ont été effectuées durant les 5 premiers mois de l’année en cours. Le nombre des descentes durant la même période de 2017 n’a été que de 626, relève le même responsable qui précise qu’un travail important a été consenti pour la solution des affaires comme celles liées à la vente de drogue qui ont été toutes résolues.



Des milliers de véhicules et personnes identifiés en quelques minutes

Il n’a pas manqué de se féliciter de l’apport des nouvelles technologies dont ont bénéficié ses services comme les tablettes qui sont de véritables fichiers ambulants et l’ALPR qui permet d’identifier les véhicules grâce à la lecture des plaques d’immatriculation.Ce qui a donné la possibilité de gagner du temps aussi bien pour les agents que pour les citoyens qui n’attendent plus pour recevoir le résultat, avance le chef de sûreté de wilaya qui parle d’un bilan impressionnant pour les deux moyens. La lutte contre la criminalité a gagné beaucoup également puisque plusieurs personnes recherchées et véhicules volés ont été arrêtées pour les premières et récupérés pour les seconds. Mais ce sont surtout les citoyens qui ont joué le plus grand rôle dans ce domaine. Le chef de sûreté de wilaya, qui a tenu à rappeler que ce sont les habitants qui sont les destinataires de tout le travail effectué par la police, a tenu à remercier ces derniers pour leur collaboration que ce soit par le numéro vert ou par le contact direct avec les agents. Il a noté que la police de proximité qui occupe une place importante dans le travail de ses services a permis de prendre en charge plusieurs préoccupations des citoyens.

campus universitaire

L’université Bachir-el-Ibrahimi honore ses sortants

La clôture de l’année universitaire dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a été célébrée avec faste par la famille du secteur qui a honoré ses brillants membres, qu’ils soient étudiants ou enseignants. La cérémonie de clôture, qui a eu lieu à l’auditorium de l’université Bachir-Ibrahimi, a débuté par l’intervention du recteur de cette dernière le professeur Abdelkrim Benaïche qui a rappelé l’évolution de la structure. Le recteur de l’université, qui a noté que cette structure qui a ouvert ses portes en l’an 2000, comme annexe de l’université de Sétif, avant de devenir quelques années après un centre universitaire pour être érigée enfin, en 2012, au rang d’université, a enregistré un nombre d’inscrits de l’ordre de 17.759 étudiants dont 3.902 préparent le master. L’université, qui doit accueillir 4.600 bacheliers cette année, compte 7.448 sortants avec des licences, master ou doctorat. Ce qui porte le nombre de ses diplômés depuis son ouverture à 29.550. La structure qui s’apprête à ouvrir 93 postes de doctorat dans 11 spécialités a connu également une évolution certaine de son encadrement, que ce soit pour le nombre ou les titres. Quatre enseignants ont obtenu le grade de professeur. Dix-huit autres sont devenus des maîtres de conférences de niveau A et 27 le niveau B. Avec cet apport, le nombre de professeurs qui encadrent l’université passe à 29 dans les différentes spécialités. Celui de maîtres de conférences niveau A devient 64. Celui du niveau B pour le même titre est de 128. Les maîtres assistants, que ce soit pour les niveaux A ou B, est de 345. Mais il n’y a pas que l’activité d’enseignement qui a occupé l’université, a indiqué le professeur Benaïche qui a rappelé que la structure a abrité cette année plusieurs manifestations scientifiques, dont 7 rencontres internationales ainsi qu’un nombre important de journées d’études et de conférences. Elle a durant la même période signé plusieurs conventions avec des partenaires comme le FCE pour développer la recherche scientifique qui occupe, selon le recteur de l’université, une place importante dans le travail de la structure. La dernière en date a été officialisée hier avec le groupe Lafarge qui s’engage à recevoir les étudiants de l’université pour effectuer des stages et les enseignants pour développer leurs recherches. Le professeur Benaïche, qui a souligné que 5 étudiants de l’université dont 2 en mathématiques et 3 en sciences de la terre ont eu droit à des bourses à l’étranger après avoir participé au concours national organisé à cet effet, a tenu à remercier la famille universitaire pour les actions déployées pour élever le niveau de l’enseignement dans la structure et a appelé les membres de cette dernière, enseignants et étudiants ainsi que l’administration, à redoubler d’efforts pour hisser la structure au rang de grande université. Nous devons sans cesse améliorer la qualité de l’enseignement et veiller à suivre les nouveautés en la matière, que ce soit pour le contenu ou la manière de le présenter sans oublier ses applications scientifiques, a-t-il noté. Notons que la cérémonie, qui a été marquée par la remise de diplômes et de cadeaux aux étudiants les plus brillants, n’a pas manqué de chaleur humaine comme la sortie de l’assistance qui s’est levée comme un seul homme pour saluer les sortants aux besoins spécifiques qui ont défié leur handicap, la dureté des études et la difficulté du transport pour obtenir haut la main leurs diplômes. C’était une leçon pour tous pour ne pas céder aux difficultés. Seul l’objectif compte. A méditer par toute la société. Ces sortants ont gagné leur bataille contre leur handicap. Ils sont les dignes fils des moudjahidine qui se sont soulevés un certain premier novembre 1954, bravant le manque de moyens, l’armement de l’ennemi, pour décrocher l’indépendance.

L’APW adopte

le budget complémentaire

L’APW de Bordj Bou-Arréridj, qui a tenu hier sa troisième session ordinaire depuis son élection, a adopté le budget complémentaire de la wilaya pour l’année en cours.

Ce budget de l’ordre de 7,380 milliards de dinars devra permettre, selon les membres de l’assemblée, l’inscription de nouveaux programmes au profit de l’école des sourds-muets, le renforcement de la ration alimentaire scolaire, l’appui du secteur des affaires religieuses pour le recrutement de nouveaux imams, la contribution au développement du secteur des routes et des travaux publics, le soutien de celui des forêts et l’accompagnement des préoccupations en matière de jeunesse et sports. Ils ont inscrit de nouvelles opérations importantes, comme l’équipement des écoles primaires de moyens alimentés grâce aux énergies renouvelables pour favoriser cette orientation, l’achat de bacs à ordures ainsi que des bennes-tasseuses pour les APC et le renforcement des communes en matière d’alimentation en eau potable. Les membres de l’APW de Bordj Bou-Arréridj, qui ont noté un meilleur recouvrement des recettes fiscales par rapport aux dernières années, ont regretté que plusieurs projets qui ont été lancés depuis des années n’ont pas été livrés encore. Ce qui les a poussés à insister sur la consommation des crédits pour clôturer les opérations en cours, valoriser les ressources de la wilaya, adopter une stratégie d’investissement qui assure des revenus permanents et œuvrer à une efficience des dépenses pour éviter les gaspillages ainsi que la revalorisation des projets. Intervenant au cours des débats, le wali de Bordj Bou-Arréridj, M. Salah Affani, a rappelé le souci exprimé par le Président de la République de prendre en charge les préoccupations des citoyens malgré la situation difficile que traverse le pays. Le wali, qui a cité la décision du Chef de l’Etat de lever le gel qui frappait les opérations des secteurs stratégiques, comme l’éducation, la santé et les ressources en eau qui permettent d’améliorer les conditions de vie de la population, a annoncé que la wilaya a bénéficié du dégel de 51 opérations dans le premier secteur qui est, selon lui, la colonne vertébrale du développement local. Pour les ressources en eau, le premier responsable de la wilaya a donné l’exemple des grands transferts hydrauliques qui ont été engagés pour cette dernière. Ce qui n’a pas manqué, a-t-il ajouté, de satisfaire les habitants de la région ouest qui souffraient énormément avant d’avoir droit au transfert des eaux du barrage de Bouira vers leurs robinets. Il a cité également la grande distribution de logements qui a été décidée par le Président de la République à la veille de l’Aïd. 2.000 familles de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj ont fait partie du programme arrêté qui a consisté dans l’octroi de 50.000 logements, a-t-il dit. M. Salah Affani a précisé que cet effort n’est pas près de s’arrêter avec la distribution, le 5 juillet dernier, d’un autre programme important à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

Notons que le budget complémentaire de la wilaya comprend deux chapitres. L’un est consacré au fonctionnement, qui est de l’ordre de 3,4 milliards de dinars, et l’autre à l’équipement pour une valeur de 3,980 milliards de dinars. Rappelons également que le compte administratif de la wilaya pour 2017, qui a été adopté par l’assemblée, a dégagé un excédent de 3,687 milliards de dinars.