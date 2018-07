Feux de forêt : Tous concernés

La canicule qui s’abat sur de nombreuses régions du Nord n’a pas été sans conséquences sur les forêts. En effet, la DGF déplore la perte à travers le territoire national de 313 ha pour 26 incendies, du 6 au 11 juillet, soit 364 ha détruits depuis le 1er juin dernier.

La Direction générale des forêts déplore une moyenne de deux foyers par jour et une superficie de 5,68 ha/jour. Comparativement à la même période de l’année 2017, la DGF enregistre tout de même une nette baisse, lorsqu’on sait qu’il a été enregistré quelque 550 foyers ayant parcouru une superficie totale de 2.580 ha, dont 637 ha de forêts. Et devant les risques persistants durant la saison estivale, le dispositif de prévention et de lutte contre les incendies, mis en place le 1er juin, sera maintenu jusqu’à la fin de la campagne, le 31 octobre prochain, assure la même source, qui appelle les citoyens, notamment les populations riveraines, à être «vigilants» et à «contribuer» au plan d’alerte et de prévention.



« Les grandes couches herbacées accentuent les risques d’incendie »



Le Directeur général des forêts a estimé que les risques d’incendie cet été sont «grands», en raison du développement sans précédent d’une couche importante d’herbes, l’un des facteurs de déclenchement des feux. Une situation due aux fortes précipitations enregistrées, cette année. «Nous n’avons pas assisté à cette situation depuis au moins 40 ans. Comme vous l’avez constaté, il y a eu cette année un glissement très significatif de saisons avec un printemps très arrosé marqué par des quantités de pluies importantes, ce qui a favorisé le développement de la strate herbacée. C’est le cas à Djurdjura et à Tizi N’Kouilal, où l’herbe dépasse allègrement les 40 cm», dit-il. Ce dernier considère que la mission de protéger notre couvert végétal est l’affaire de tous, pas uniquement les forestiers et la Protection civile. «Tout le monde doit être concerné, y compris les jeunes et les enfants auxquels nous devons inculquer la culture de la prévention», ajoute-t-il. Pour revenir à la colonne mobile régionale de Bouira, celle-ci, dotée de 8 véhicules d’intervention et de 24 agents, est appelée à couvrir les wilayas limitrophes en cas de besoin. «Ce dispositif vient accompagner et assister les unités d’intervention de la Protection civile. Il va être sans doute d’un précieux secours pour les autres wilayas en cas d’incendies, mais aussi pour Bouira qui dispose d’un très grand massif forestier, notamment le parc national du Djurdjura», a souligné le DGF. Évoquant, sur un autre registre, la production de liège, il a indiqué que l’Algérie compte produire cette année 90.000 q de ce produit agricole, soit 40.000 q de plus qu’en 2017. «Il faut savoir que l’Algérie produisait en moyenne 120.000 quintaux, malheureusement les feux de forêt ont détruit une partie de ce patrimoine. Notre mission est d’abord de préserver les espaces existants, ensuite procéder à leur extension par le biais de nouvelles plantations. À titre d’exemple, El-Tarf a perdu l’année passée une quantité de 19.000 quintaux de liège ravagés par les flammes. D’où d’ailleurs la décision d’installer une colonne mobile dans cette wilaya, pour préserver notre richesse végétale», a-t-il souligné, notant que les superficies de chêne-liège sont passées, ces dernières années, de 450.000 ha à 250.000 ha. S. A. M.