Production agroalimentaire : Réduire de manière substantielle la facture d’importation

Pour réduire d’une manière substantielle la facture d’importation en matière d’intrants de produits alimentaires, nécessaires notamment à la fabrication de jus et boissons, un partenariat a été conclu, jeudi, entre un conglomérat mondial, et un groupe économique algérien.

En effet, KLEPPERS CEO d’AGRANA Fruit, une des Divisions du groupe autrichien AGRANA, leader mondial dans le secteur de l’agroalimentaire, et le PDG d’ELAFRUITS, Boussaâd Batouche, ont officiellement annoncé la mise en place d’un nouveau partenariat dédié à la production des préparations à base de fruits destinées à l’industrie alimentaire. La cérémonie de signature de l’accord entre les deux entreprises économiques a eu lieu au niveau l’usine située à Akbou, dans la wilaya de Béjaïa, en présence de plusieurs journalistes invités à la couverture de l’évènement économique.

AGRANA Fruit est déjà implanté dans 21 pays, avec 29 sites de production sur les cinq continents. Avec l’acquisition de 49% des actions d’ELAFRUITS, en accord avec la loi sur les investissements étrangers 49/51, AGRANA Fruit renforce maintenant sa présence sur le marché algérien, grâce à une unité de production locale qui débutera les opérations de production des préparations à base de fruits destinées à l’industrie alimentaire, très prochainement.

«Cette acquisition est une autre étape pour consolider notre rang de leader global dans la préparation de fruits.

Le portefeuille actuel de produits et l’ambition d’étendre nos capacités de production pour être plus proche des principaux consommateurs accélèreront notre croissance en Afrique du Nord», a précisé Johann Marihart, PDG d’Agrana.

L’entreprise ELAFRUITS réalise un chiffre d’affaires annuel de 7 millions d’euros. Elle prévoit de doubler son volume de production dans le cadre de son partenariat avec le groupe AGRANA sur un horizon des cinq prochaines années, en développant le marché algérien, et en livrant des produits de qualité aux pays voisins, grâce au transfert du savoir-faire et de l’expertise d’AGRANA, reconnus à l’échelle mondiale.

Cette décision de partenariat a été mûrement réfléchie par le groupe AGRANA, qui considère l’Algérie comme une plateforme essentielle pour l’Afrique du Nord, étant donné sa position géographique stratégique, l’importance de son marché intérieur et son essor économique dans divers secteurs.

Grâce à ce partenariat, les ressources humaines seront renforcées par l’acquisition de nouvelles compétences, qui complèteront l’effectif actuel de 100 collaborateurs.

Il est utile de souligner qu’AGRANA valorise les matières premières agricoles, pour créer des produits de très haute qualité et de nombreux produits destinés à l’industrie. Environ 8,700 collaborateurs dans 59 usines de production à l’échelle mondiale génèrent un chiffre d’affaires d’environ 2,6 milliards d’euros. Le Groupe a été fondé en 1988, et est aujourd’hui le leader sur le marché du sucre en Europe centrale et orientale, et est également un acteur important dans le segment de l’amidon et du bioéthanol en Europe. AGRANA est également le leader mondial des préparations de fruits, ainsi qu’un producteur majeur de jus de fruits concentrés en Europe.

De son côté, l’Entreprise algérienne spécialisée dans la préparation et l’élaboration de fruits destinés à l’industrie agroalimentaire, a, depuis sa création en 2008, comme objectif d’offrir aux industriels un service complet. La qualité de ses préparations, la proximité et l’accompagnement quotidien de ses partenaires font d’elle le pionnier et leader algérien dans la préparation de fruits. Elle répond aux exigences des marchés des produits laitiers, des boissons, des glaces et des pâtisseries.

Rappelons qu’ELAFRUITS vient juste d’être certifiée FSSC 22000, une certification internationalement reconnue qui complète les référentiels ISO existants en matière de sécurité des aliments.

Mohamed Mendaci