Barrages : Baignades tres dangereuses

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a relevé, jeudi à Jijel, que son ministère œuvre dans la perspective d’octroyer des concessions visant à aménager les berges des barrages, comme «alternative pour mettre un terme au phénomène des baignades dangereuses dans ces retenues d’eau qui emportent chaque année 40 personnes».

Le ministre a fait état du «lancement prochainement de 4 projets d’investissement au niveau de 4 barrages, qui ont été avalisés cette semaine, pour l’octroi de concessions en vue d’aménager des espaces destinés aux divertissements, aux sports nautiques, ainsi que des piscines surveillées». M. Necib, qui s’exprimait dans une déclaration à la presse au niveau du barrage de Kissir (commune d’El- Aouana), en marge de l’ouverture de la campagne de sensibilisation contre les dangers de la baignade dans les barrages, a ajouté que «les investisseurs doivent se conformer aux cahiers des charges, préserver l’environnement et les ressources en eau, en sus d’assurer la sécurité au niveau de ces barrages». Afin d’éviter le déficit enregistré dans l’approvisionnement en eau potable de 15 communes de la wilaya de Jijel, le ministre a également évoqué l’existence de programmes de développement visant à remédier à la situation, à l’instar du projet de transfert d’eau à partir du barrage d’Agram vers la commune de Taher et 7 concentrations urbaines, relevant de cette collectivité. Cela permettra de fournir, selon le ministre, 10.000 m3 d’eau par jour à cette ville, dès la mise en service du projet à partir de septembre prochain, afin de «satisfaire cette commune en matière d’alimentation en eau potable, d’autant qu’elle bénéficie actuellement d’un projet de renouvellement et d’extension du réseau d’eau potable, en plus d’une opération de réhabilitation du réseau d’assainissement». S’agissant du projet de transfert d’eau du barrage Tabellout de cette même wilaya, et qui touche les wilayas de Sétif et de Mila (plusieurs communes du nord) et 7 communes de la wilaya de Jijel, le ministre a indiqué que les problèmes soulevés, relatifs à la réalisation du projet, ont été résolus, notamment ceux liés à la nature du terrain. Faisant savoir que les travaux avancent à un bon rythme, M. Necib a précisé que ce projet sera réceptionné, y compris la phase d’expérimentation nécessaire, à la «fin de l’année en cours». Le ministre a également réitéré l’importance de sélectionner des bureaux d’études algériens concernant les projets relevant de son secteur, mettant l’accent sur la qualité du travail de ces derniers, afin, selon lui, de «valoriser leurs capacités, d’une part, et de préserver la monnaie forte accordée aux bureaux étrangers, d’autre part».

Il a également rappelé le plan d’urgence d’alimentation en eau potable ciblant 25 wilayas, avec un total de 592 communes, assurant que le problème de chaque commune a été identifié de manière séparée et qu’un programme d’urgence pour un montant de 31 milliards de DA a été mis en place pour résoudre les problèmes constatés. Il a indiqué, à ce titre, que 279 communes ont bénéficié jusqu’à présent d’un approvisionnement quotidien en eau potable, en attendant de pouvoir desservir le reste des communes avant la fin de l’année en cours, relevant que «le développement se poursuit en vue de résoudre les problèmes posés, à la faveur de programmes de réalisation de puits et de forages, pour renforcer l’alimentation en eau potable et satisfaire les citoyens». Concernant l’augmentation des superficies irriguées à travers le pays, le ministre a réaffirmé que son département «œuvre, en coordination avec le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, pour atteindre l’objectif fixé avant la fin de 2018, à savoir atteindre 2 millions d’hectares de terres irriguées», précisant qu’actuellement la superficie irriguée est de 1,3 million d’hectares, en plus de travaux en cours au niveau de 345 hectares, concrétisant ainsi un taux de 80% sur l’objectif tracé. Pour rappel, le ministre avait auparavant assisté, au niveau du barrage de Kissir, au lancement de la campagne de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les barrages et les retenues d’eau, au cours de laquelle des dépliants ont été distribués aux enfants et aux familles qui ont également assisté à diverses activités. Le ministre a donné, par ailleurs, le coup d’envoi d’un concours d’aviron et procédé à la libération de 50 canards dans le barrage, dans le cadre d’un protocole de recherches avec l’Institut national de recherches de Zéralda (Alger). En outre, M. Necib a donné le coup d’envoi, dans la forêt de Kissir, des travaux de construction d’un espace récréatif de 40 hectares, deuxième projet du genre dans la wilaya, en attendant le lancement de 5 autres projets de forêts récréatives.