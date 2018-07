Nouvelle agence de développement des PME : Les missions définies par un décret exécutif

Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence de développement de la PME et de la promotion de l’innovation (ADPIPME) a été publié dans le Journal officiel n°39. Ses missions, nombreuses, ont trait à l’assurance de la mise en œuvre de la politique de développement des PME, l’encouragement de la densification du tissu des PME.

S’ajoute, d’une part, le nécessaire appui à l’innovation, la recherche et le développement au sein des PME, ainsi que les start-up et la mise en œuvre des programmes de modernisation, visant l’amélioration de la compétitivité des PME.

D’autre part, il est question, pour cette nouvelle agence, d’appuyer l’internationalisation des PME à travers l’aide à l’exportation de leur produit, le transfert technologique et les partenariats. Cette organisation porte également sur l’assistance des PME en difficultés, notamment financières, ainsi que la substitution en droits et obligations aux organes dissouts que sont l’Agence nationale de développement des PME (Andpme), les pépinières d'entreprises créées conformément au décret de 2003 relatif au statut-type de ces pépinières, ainsi que les centres de facilitation des PME. Pour Mohamed Bakalem, expert financier, trois facteurs peuvent mener à bon port le bateau de la PME. Il est question de la «débucratisation», voire «sortir de la phobie administrative», de «faciliter le financement» des entreprises concernées, et notamment de trouver le meilleur rempart à l’informel, constituant un «frein sérieux» au développement de la petite et moyenne entreprise.

D’autre part, il convient de préciser que plusieurs mesures pour le développement des PME seront introduites dans le projet de loi de finances pour 2018 (PLF 2018), et ce en application de la nouvelle loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise, qui vise l’encouragement de l’émergence des PME, l’amélioration de leur compétitivité et leur capacité d’exportation, ainsi que l’amélioration du taux d’intégration nationale et la promotion de la sous-traitance.

La nouvelle loi évoque la recherche et le développement, l’innovation, le développement de la sous-traitance, le financement d’actions de sauvetage et la reprise des activités des PME en difficulté, mais viables. Selon les chiffres du ministère de l’Industrie et des Mines, un peu plus de 900.000 PME opèrent actuellement en Algérie, un chiffre qualifié de «très faible» par rapport au potentiel du pays et aux objectifs du secteur.

Dans cette optique, le plan d’action du gouvernement vise la création d’un million de nouvelles PME durant le quinquennat 2015-2019.

Fouad I.