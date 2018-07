Marché pétrolier : Les perturbations de l’offre préoccupent l’AIE

La production des principaux acteurs du marché pétrolier mondial déjà en hausse pourrait atteindre des niveaux records d’après des indicateurs relevés par l’Agence internationale de l’énergie dans ses dernières prévisions et qui découlent de la récente décision prise par des ministres du Pétrole de l'OPEP et dix autres ministres du secteur, non membres de l'organisation, quant au respect des clauses de l’accord de décembre 2017 portant sur le rééquilibrage du marché et le maintien des cours de l’or noir à des niveaux acceptables. «Ce que ça signifie en termes de volume et de calendrier reste à voir», souligne le rapport publié jeudi passé car «le communiqué officiel contient peu de détails à ce sujet alors que «les principaux producteurs, en particulier l'Arabie saoudite, ses alliés du Golfe et la Russie, indiquent déjà que la production augmente et peut atteindre des niveaux records». L’Agence qui salue cette initiative de l’Opep d’assurer un approvisionnement régulier des marchés mondiaux face au défi de stabilité de ces derniers, souligne que la démarche visant une hausse de l'offre pourrait être à l’origine de la baisse des prix du pétrole. Aussi, une éventuelle hausse des prix accentue la crainte des consommateurs d’un impact sur leurs économie. Une telle option pourrait également avoir un effet sur la croissance de la demande de pétrole. «Le fait que les prix soient restés relativement élevés reflète divers problèmes d'approvisionnement», en référence à la situation en Iran et au Venezuela.

«La détermination clairement exprimée par les États-Unis de réduire autant que possible les exportations iraniennes suggère que les expéditions pourraient être réduites de beaucoup plus que le 1,2 mb/j observé lors du précédent cycle de sanctions», indique le rapport de juillet sur l’évolution du marché pétrolier. Selon les prévisions de l’AIE, les exportations brutes de l'Iran ont reculé, en juin dernier, d'environ 230 kb/J, alors qu'elles étaient relativement élevées en mai. Le même rapport prévoit que les deuxième et troisième plus gros consommateurs de pétrole du monde, à savoir, l’Iran et le Venezuela «pourraient être confrontés à d'importants défis». Une situation compliquée par la menace d’attaques terroristes qui pèse sur les infrastructures «pétrolières clés qui ont vu la production chuter à environ 500 kb/J en juillet, proche du niveau de 1 mb/J depuis environ un an».

Cette vulnérabilité qui s’avère être «une source de préoccupation», soulignent les experts de l’AIE, sous-tend que les prix du pétrole vont devoir continuer à grimper, d’autant plus, qu’il n’existe «aucun signe de production plus élevé provenant d'ailleurs qui pourrait apaiser les craintes d'une contraction du marché», selon ces mêmes prévisions. En effet, les perspectives de croissance globale pour la production non-OPEP, pour 2018, ont été légèrement réduites à 1,97 Mb/J. Du côté de la demande,

«nous maintenons notre point de vue que la croissance en 2018 sera de 1,4 Mb/J», affirment les experts de l’Agence internationale de l’énergie.

D. Akila