Exportations dE Sonatrach à fin mai 2018 : Un chiffre d’affaires de 16 Milliards de dollars

«La Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation de 16 milliards de dollars entre janvier et fin mai 2018, contre 14 milliards de dollars durant la même période de 2017, soit une hausse de 14,3%», a annoncé, jeudi dernier, le ministre de l’Énergie, M. Mustapha Guitouni.

S’exprimant à l’occasion de la présentation du bilan énergétique 2017, il a souligné que «la fiscalité pétrolière a atteint, quant à elle, 1.190 milliards de dinars à fin mai 2018 contre 995 milliards de dinars durant la même période de l’année 2017, soit une hausse de 20%». En réponse, à une question sur l'activité de l’'exploration, le ministre fait savoir que «17 nouvelles explorations ont été enregistrées à la fin mai 2018 contre 14 à la même période de l’année 2017». Il a ajouté que «ces nouvelles explorations constitueront, sans nul doute, une opportunité idoine pour conforter nos réserves en pétrole et en gaz». Le ministre n’a pas manqué d’afficher sa satisfaction quant à la croissance du secteur de l’énergie nationale, indiquant qu'actuellement, les signaux de notre croissance énergétique sont «au vert et le secteur se porte bien». Appuyant ses dires, M.Guitouni a cité à titre d’exemple, l’augmentation des recettes d'exportation des hydrocarbures et de la fiscalité pétrolière, qui ont connu des hausses considérables de l'ordre de 20% en 2017 par rapport à 2016, et la reprise également des investissements après une stagnation entre 2014 et 2016 . À ce propos, il a indiqué que les investissements ont baissé durant la crise pétrolière, causé par la dégringolade des prix et la baisse de la production du brut entre juin 2014 et 2016 : «Ces derniers n'étaient plus attractifs pour les compagnies étrangères», a-t-il dit.



L’exploitation du gaz de schiste après 2030



À la question relative à la baisse de la production au 1er trimestre 2018, le ministre a répondu que «celle-ci est due en particulier aux travaux de maintenance des installations, des raffineries et des plateformes, afin de préserver les installations». S’exprimant sur le gaz de schiste, le ministre a souligné que «dans un contexte de besoins croissants du marché national et de la demande du marché gazier international, le gaz de schiste constitue une nouvelle source énergétique», avant d’ajouter qu’ «on ne peut pas procéder à l’exploration de cette nouvelle source énergétique sans l’accord final de la population, et l’existence d’une technologie ultra moderne.» et a confirmé dans ce sens que «l'Algérie ne compte pas exploiter le gaz de schiste avant 2030». Quant à l’inquiétude des citoyens sur l’impact écologique négatif de cette énergie, le 1er responsable du département les a assurés que dans le contexte actuel il y a une importante évolution des technologies qui vont en conséquence réduire les retombées sur l'environnement. La prochaine réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), celle-ci est prévue pour la dernière semaine du mois de septembre à Alger. «Cette rencontre constituera un occasion pour les pays de l'OPEP pour se concerter et discuter sur plusieurs questions afin de garantir le maintien et la stabilité du marché pétrolier», a-t-il dit. M. Guitouni a rappelé que l'accord de l'OPEP-non Opep de décembre 2016 a permis de soutenir les prix du pétrole après avoir connu des baisses spectaculaires à partir de l'été 2014.



La production commerciale de l’énergie primaire en 2017



En effet, dans un bilan dont une copie nous a été remise, le ministère a souligné que «la production commerciale de l'énergie primaire avait atteint 165,9 millions tonnes équivalent pétrole (MTep) en 2017 contre 166,18 MTep en 2016 (-0,2%), enregistrant ainsi une quasi-stabilité». L'évolution de la production commerciale de l'énergie primaire de l'électricité primaire, des combustibles solides (bois) et du gaz naturel positive en 2017, alors que celle du gaz de pétrole liquéfié (GPL), du pétrole brut et du condensât a affiché des baisses relatives. En effet, en 2017, la production de l'électricité primaire (incluant la filière hydraulique) a doublé en passant de 80.000 Tep (336 GWh) en 2016 à 150.000 Tep (635 GWh) en 2017 —en hausse de 86,3%. La production commerciale des combustibles solides (bois) a atteint 10.000 Tep (53.000 m3) en 2017 contre 6.000 Tep (31.000 m3) en 2016 (+72,2 %). Bien que légère, la hausse a également touché le gaz naturel dont la production s'est chiffrée à 91,28 MTep en 2017 (96,6 milliards de m3) contre 89,73 MTep (95 milliards de m3) en 2016 (+1,7 %). S’agissant de la production commerciale du GPL aux champs, le bilan précise que «celle-ci a atteint 9,41 MTep (8 millions de tonnes) en 2017, contre 9,72 MTep (8,24 Mt) en 2016 (-3,2 %)». Aussi, la production du pétrole brut est en baisse de 2,9%, atteignant 54,56 MTep (49,47 Mt) en 2017 contre 56,2 MTep (50,94 MT) en 2016. Le condensât est également concerné puisque la quantité produite s'est établie à 10,43 MTep (9,21 Mt) contre 10,45 MTep (9,23 Mt) en 2016 (-0,1%).

Le bilan a souligné que la consommation nationale totale a atteint 59.6M Tep en 2017 reflétant une hausse de 2.1% par rapport à 2016, tirée essentiellement par celle de la consommation finale +de 4.1%.

À l’opposé, la consommation non énergétique et celle des industries énergétiques ont connu des baisses respectives de -19, 5% et -5.1%.

Makhlouf Ait Ziane