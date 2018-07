Formation de sages-femmes : Maillon essentiel de la relation mère-enfant

Une cérémonie de sortie de la 2e promotion de sages-femmes et de la 4e promotion d’agents paramédicaux de l’institut supérieur des sages-femmes de Tlemcen a été organisée, jeudi dernier, à Tlemcen. La 2e promotion des sages-femmes est composée de 86 diplômées issues de 15 wilayas de l’ouest du pays, ainsi qu’une ressortissante tanzanienne, ayant bénéficié d’une formation théorique et pratique durant cinq années, selon le directeur de cet institut, Bouklikha Mohamed. Quant à la 4e promotion d’agents paramédicaux, celle-ci est composée de 206 étudiants dans diverses spécialités comme la radiologie, les aides médicales et sociales, le massage et la rééducation, laborantins, préparateurs en pharmacie et réanimation, etc.

Les étudiants ont bénéficié d’une formation de 3 années. Le directeur de wilaya de la santé et de la population, Abdelkader Baghdous, a indiqué, dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de sortie de ces promotions, que «ces étudiants diplômés seront placés, à compter de la semaine prochaine, par ordre de mérite, et ce, selon la moyenne obtenue, dans les établissements de santé de leur wilaya d’origine».

Le même responsable a déclaré que les étudiantes diplômées de cet institut résidant dans la wilaya de Tlemcen seront recrutées dans les établissements «mère-enfant» qui seront ouverts en septembre prochain au niveau des communes de Fillaoucen, El-Aricha et Beni Boussaïd, ainsi que les établissements dont l’ouverture a été retardée en raison du manque de ressources humaines. Abdelkader Baghdous a ajouté que le manque en cadres de la santé enregistré à travers la wilaya est dû au fait que de nombreux nouveaux établissements de santé sont entrés en service, nécessitant pour leur gestion des équipes médicales complètes et ce, en plus du départ de nombreux travailleurs du secteur à la retraite et l’arrêt de formation au niveau des établissement paramédicaux durant pas moins de 7 ans. Le même responsable a fait savoir que cette spécialité constitue le second choix des lauréats du baccalauréat, après la médecine, soulignant que ces nouvelles promotions permettront de renforcer les établissements de santé et d’améliorer le niveau des prestations proposées aux citoyens. L’institut supérieur des sages-femmes de Tlemcen est l’un des trois instituts formant des sages-femmes et des agents paramédicaux avec une capacité de 320 places pédagogiques et un internat d’une capacité de 150 places, ajoute-t-on.