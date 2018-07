école supérieure de l’administration : Les inscriptions lancées prochainement

La manifestation Portes ouvertes sur l’Ecole supérieure de l’administration militaire (ESAM) d’Oran, lancée jeudi dernier, permet aux visiteurs de découvrir les différentes spécialités assurées par cet établissement relevant de la 2e région militaire. Le commandant de l’ESAM, le général-major Meftah Hamid, dans l’allocution qu’il a prononcée, a estimé que cette manifestation est une opportunité pour mettre en exergue les missions dévolues à l’établissement qui forme des officiers de l’active et faire connaître les différentes spécialités qu’elle assure et les installations pédagogiques, sportives et culturelles dont elle dispose. Le même responsable a déclaré que ces «portes ouvertes» sont un prélude à l’opération d’inscription et d’incorporation au sein de l’école, devant être lancée dès la proclamation des résultats de l’examen du Bac 2018. Cette opération se fera par le biais d’un site internet qui «facilitera les inscriptions et assurera une égalité des chances aux candidats désirant rejoindre l’école», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le général-major Meftah Hamid a souligné que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des orientations du général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, qui insiste sur la nécessité de former une ressource humaine hautement qualifiée et représentative de toutes les régions du pays. La manifestation s’inscrit dans le cadre du plan de communication visant à mettre en exergue les efforts consentis dans la formation de qualité au sein de l’institution militaire et à raffermir les liens entre les représentants de la presse et les différentes composantes de la société. L’ESAM assure des cursus de licence et de master dans les spécialités de «Sciences de gestion» et «Administration des affaires».

Les visiteurs ont été informés des conditions d’admission au sein de cet établissement et ont visité ses différentes installations dotées de moyens pédagogiques les plus performants.