Académie militaire de Cherchell : Grande affluence aux journées portes ouvertes

Les journées portes ouvertes organisées par l’Académie militaire Président Houari-Boumediène de Cherchell ont été marquées par une grande affluence. En effet, jeunes et parents sont venus nombreux pour s’informer de près sur les différentes opportunités de formation offertes par ce prestigieux établissement dénommé, à juste titre, «Citadelle de la science».

En effet, les visiteurs se comptaient par centaines lors de cette manifestation annuelle. Jeunes et moins jeunes, et particulièrement des lycéens ambitionnant de décrocher le Bac 2018 avec de bonnes moyennes, ont voulu connaître les conditions et critères nécessaires pour rejoindre l’Académie militaire et rallier les rangs de l’ANP. Ils se sont également enquis, in situ, des sessions dispensées par cette «épine dorsale» du système de formation du ministère de la Défense nationale. Il faut dire que ces portes ouvertes — qui sont inscrites au titre de la mise en application du plan de communication visant la consécration de la politique de rapprochement de l’institution militaire des citoyens — «ont été l’occasion de montrer au grand public les nouveaux laboratoires de recherche scientifique, inaugurés le 3 juillet dernier par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, à la veille de la cérémonie de sortie de promotions d’officiers, qu’il avait présidée au nom du Président de la République, chef suprême des Forces armées», comme souligné d’ailleurs par le responsable du service communication et orientation à l’Académie. Le lieutenant-colonel, Sid Ali Hammouda, qui a présidé le lancement de la manifestation, en remplacement du commandant de l’Académie, le général major Ali Sidane, en présence du commandant adjoint le général major Belkacem Bouafia, a notamment indiqué que «l’organigramme de l’établissement a été renforcé par une Direction de la recherche scientifique et technologique comptant cinq laboratoires de recherche dotés d’équipements de haute technologie, et reflétant la détermination du Haut commandement de l’ANP d’être au diapason des évolutions en cours dans le domaine à l’échelle mondiale.»

Selon les explications fournies par ce même officier supérieur, ces cinq laboratoires sont respectivement dédiés à la recherche dans les spécialités «mathématiques appliquées et sécurité du renseignement», «l’électronique et le génie des systèmes électriques», «combustion et explosion balistique», «recherche énergétique, débits et transferts» et, enfin, «recherche en génie mécanique et matériaux». S’exprimant ensuite à propos de la «la contribution de ces portes ouvertes dans le renforcement de la relation Armée-Nation», le lieutenant-colonel Hammouda a déclaré que «La force d’une armée se mesure par l’adhésion du peuple à ses principes, au même titre qu’à son ouverture aux composantes de la société, qui l’a vu naître». En fait, mettra-t-il en avant «l’événement vise également à offrir au large public la vraie image de l’ANP : Une institution républicaine, moderne et professionnelle au service de la nation, garante de l’unité et de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du pays».

Durant ces portes ouvertes organisées tout au long de la semaine, les visiteurs de l’Académie militaire ont exprimé leur admiration après la visite guidée à laquelle ils ont eu droit avec moult éléments d’informations y afférents.

Il convient de signaler que l’organisation de toute manifestation au niveau de ce prestigieux établissement de formation, obéit, en fait, à un certain protocole militaire qui commence par l’accueil du public par des officiers et officiers supérieurs, avant une visite guidée de ses différentes structures, suivie de la distribution de brochures d’information et la projection d’un film documentaire résumant l’histoire de l’établissement depuis sa création, puis la visite de son musée. Lors de cette visite guidée, les visiteurs ont pu visiter aussi des laboratoires, la bibliothèque ainsi que l’annexe Abane-Ramdane, assurant une formation militaire de base d’une année aux élèves qui sont orientés ensuite vers une formation universitaire de trois ans, pour l’obtention d’une licence académique en mécanique énergétique, électronique et informatique.

Il faut souligner enfin, que l’Académie militaire de Cherchell assure, d’autre part, et au même titre qu’aux diplômés universitaires, une formation militaire de base aux élèves officiers actifs dans les armes et services relevant des commandements des forces, directions et autres services relevant du ministère de la Défense nationale (MDN).

Soraya Guemmouri