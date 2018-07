Modernisation de l’ANP : De grandes ambitions

«Nos ambitions de modernisation de l’ANP sont grandes et infinies», c’est là un extrait de l’une des allocutions prononcées par le général du corps d’Armée, M. Ahmed Gaïd Salah, chef d’état-major de l’ANP, vice-ministre de la Défense nationale, au cours de ses nombreuses visites des différents commandements régionaux de l’Armée.

En parlant de modernisation, les principes de la compétence et du respect de la qualité constituent ces exigences à satisfaire absolument tant elles reviennent tel un leitmotiv, dans les orientations de M. Gaïd Salah.

En ce sens, il est rappelé dans le dernier numéro de la revue El Djeich les propos de chef d’état-major de l’ANP aux cours de son inspection de la 12e Division d’infanterie mécanisée de Djelfa (1re Région militaire). «Ne jamais succomber au piège de l’autosuffisance, quelle que soit l’ampleur des résultats obtenus», a-t-il exigé, non sans mettre l’accent, sur la réévaluation continue des méthodes utilisées, passant nécessairement les recours à «des examens successifs des travaux réalisées». Dans cette optique, il convient de rappeler qu’en sus de ses missions de sécurisation du pays, soit sa principale vocation de l’ANP qu’elle assure avec dévouement en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, cette institution excelle également dans d’autres domaines dont les plus en vue sont ceux à caractère industriel ainsi que celui au volet de la formation de son élite.

A cela s’ajoute le créneau de la recherche et le développement où l’obligation de résultats rime indubitablement avec le principe de l’innovation Dans le domaine industriel, l’ANP constitue indéniablement une véritable valeur ajoutée pour l’économie nationale, en atteste, à juste titre, les succès réalisés dans le domaine de l’industrie automobile où les établissements relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), en partenariat avec des constructeurs de renom ont déjà su faire valoir leur compétence incontestable dans ce domaine. Quelque 13.000 véhicules, tout type confondu, ont été réalisés en 2017. La pré-industrialisation de la construction constitue en outre ce projet en cours au niveau de l’Etablissement de construction relevant de la 1re Région militaire. L’établissement en question est spécialisé rappelle-t-on dans la réalisation de constructions en béton armé et d’autres composés de charpente métallique pour la construction de garages, de dépôts et de hangars à base de coque métallique autoportante, pour répondre aux besoins de l’ANP, en plus de la fabrication de cabines sahariennes, ainsi que la rénovation et la réalisation des aérodromes». Cet établissement du MDN s’ajoute aux autres tout aussi compétitifs à l’exemple du Groupement de promotion de l’industrie mécanique, l’établissement des réalisations industrielles de Seriana (5e Région militaire) spécialisée dans l’approvisionnement en énergie des différentes unités militaires, la Plateforme des systèmes électroniques relevant de la Direction des fabrications militaires implantée à Sidi Bel-Abbès, l’Entreprise de constructions mécaniques de Khenchela (5e RM), l’Établissement de réalisation des systèmes de vidéosurveillance (1re RM), ainsi que l’Office national des substances explosives à Bir Mourad-Raïs.

Dans sa diversité «la fabrication militaire nationale fait partie intégrante de la stratégie globale de l’économie algérienne, dont le but est de parvenir à l’autosuffisance», avait tenu à préciser le MDN à travers un communiqué diffusé sur son site.

L’ANP dispose par ailleurs de plusieurs écoles de formations de ses élites dotées d’équipements technologiques de qualité où sont prodigués des programmes de formation réadaptés en fonction des exigences de l’institution militaire portées sur la modernité et l’innovation. Dans ce cadre citons également le bateau-école El-Mellah, une acquisition digne d’un motif de fierté de nos forces navales, tant ce navire a permis à l’Algérie de rejoindre le cercle fermé des nations disposant d’un tel équipement ultramoderne.

Karim Aoudia