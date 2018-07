Réseau routier : Opérer des liaisons avec les ports

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a affirmé, jeudi à Guelma, que le programme actuel engagé sur trois grands axes de la wilaya permettra de la désenclaver. Lors de l’inauguration d’un pont au-dessus de la voie ferroviaire à Aïn Tahmamine, dans la commune de Medjaz S’fa, le ministre a précisé que «ce projet en cours au niveau de trois grands axes de Guelma permettra de désenclaver la wilaya en la reliant à l’autoroute Est-Ouest».

Il a ajouté que Guelma est une wilaya axiale dans la «région Est et une zone de transit pour les poids lourds venant à la fois du port de Skikda et d’Annaba», soulignant que «le réseau routier de cette wilaya supporte un lourd fardeau en matière de trafic routier». À ce propos, M. Zaâlane a indiqué que le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, porte sur le développement du réseau routier et le dédoublement des voies qui relient Guelma aux wilayas voisines, ainsi qu’à l’autoroute Est-Ouest, soutenant que les RN 20, 16 et 21 font partie des routes nationales concernées. Selon le ministre, l’inspection des travaux de ce projet a permis de lever un certain nombre d’entraves rencontrées par les entreprises de réalisation, estimant que les grands traits de ce projet apparaîtront vers la fin de l’année en cours en l’absence de problèmes de financement.

D’après les explications données au ministre, cette voie a rencontré 134 entraves liées en majorité aux divers réseaux sur le tracé, dont 97 sur le territoire de la wilaya de Guelma et 37 sur celui d’Annaba, alors que 17 de ces entraves ont été levées. Le 2e axe du programme en cours est le doublement de la RN-20 entre Guelma et Constantine, dont les travaux du tronçon entre Medjaz- Amar et les limites de la wilaya de Constantine débuteront «dans un mois», a affirmé M. Zaâlane. Quant au 3e axe, il porte sur le doublement de 42 km de la RN 16 à partir des limites des deux wilayas de Guelma et de Souk Ahras jusqu’à l’échangeur rejoignant l’autoroute Est-Ouest, a ajouté le ministre, relevant que ce projet désenclavera non seulement la partie orientale de Guelma, mais aussi les deux wilayas de Souk Ahras et de Tébessa. L

a modernisation de la voie ferroviaire des wilayas d’Annaba à de Tébessa, via Guelma et Souk Ahras, est appelée à atténuer la pression sur le réseau routier de la région, a encore souligné le ministre, faisant état de la préparation d’un appel d’offres national et international pour la modernisation de la ligne ferroviaire entre le port d’Annaba et les mines de Djebel Onk, de Tébessa.

Le ministre a, notamment, inspecté les chantiers d’entretien du site du glissement sur la RN 20 entre les deux communes de Sellaoua-Announa et Houari-Boumediène, le projet de réalisation d’un pont sur l’Oued Seybouse, sur la RN 20, et les travaux d’une voie d’accès sur l’autoroute Est-Ouest à l’ouest de la ville de Guelma. Il a, également, inauguré le projet de réhabilitation sur 16,5 km du chemin de wilaya CW 123 entre Beni Mezline et Bouchegouf, et visité les projets de la gare routière de la ville de Guelma et la requalification du chemin communal entre Beni Mezline et Ain Ben Beida.