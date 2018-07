Leucémie lymphoïde chronique : Plus de 200 nouveaux cas recensés

50 % des personnes qui se présentent aux services hématologie sont à un stade avancé de la maladie, affirment les spécialistes en hématologie. La leucémie lymphoïde chronique est un cancer du sang qui reste peu connu en Algérie par le grand public. À noter que cette pathologie rare touche de façon préférentielle les personnes âgées, plusieurs études internationales ont révélé que le pic de fréquence de cette maladie se situe à l’âge de 65 ans, avec une prédominance chez l’homme qui est deux fois plus exposé que la femme. Il peut exister une hérédité familiale et en dehors de quelques cas familiaux, on ne connaît pas de facteurs favorisant le déclenchement de cette maladie. Pour ce qui est de la fréquence de la LLC, elle est estimée à 30 nouveaux cas pour 100.000 habitants. Celle-ci est rare avant 40 ans. La LLC est souvent révélée lors d’un examen biologique fortuit du sang ou lors de bilan pré-opératoire chez le sujet âgé en bon état général à partir de soixante ans. À l’examen biologique, on retrouvera une élévation des globules blancs et des lymphocytes. La recherche en hématologie ne cesse de progresser dans le monde. Cela a permis d’offrir aux patients des innovations thérapeutiques de rupture avec une amélioration nette de l’espérance et de la qualité de vie.

Dans cette optique, les laboratoires Janssen, division pharmaceutique de Johnson and Johnson, premier groupe de santé dans le monde, s’associe aux experts hématologues nationaux et internationaux dans l’organisation, demain, d’une rencontre avec la presse qui a pour objectif de mettre l’accent sur la leucémie lymphoïde chronique, partager avec la communauté scientifique les dernières actualités diffusées lors de la tenue du congrès de l’Asociation européenne d’hématologie (EHA) et de vulgariser auprès du grand public le volet relatif aux aspects de prise en charge de la malade, notamment les traitements innovants et les besoins médicaux non satisfaits.

La conférence de presse se tiendra en présence d’éminents spécialistes, dont le Pr Bekadja Amine, chef de service hématologie a l’EHU d’Oran, qui abordera les formes réfractaires de la LLC, le Pr Aït Ali, chef de service hématologie au CHU de Tizi Ouzou, qui évoquera le volet épidémiologie de cette pathologie et un état des lieux de la LLC en Algérie. Il y aura aussi le Pr Garidi Reda, chef de département d’hématologie, Saint Quentin (France), qui mettra l’accent sur les traitements innovants dans la prise en charge de la LLC.