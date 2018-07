Session extraordinaire de l’APW de Sétif : Le développement à l’ordre du jour

C’est finalement le statut quo qui a prévalu à l’issue de la session extraordinaire de l’APW de Sétif qui s’est tenue jeudi passé en présence en présence du président de l’APW, du wali, d’invités et des élus de cette institution en situation de blocage depuis près de 7 mois.

Une session qui intervient suite à l’annulation par décision de justice des trois délibérations se rapportant notamment au règlement intérieur et à la mise en place de l’exécutif notamment les vice-présidents de l’APW et ceux des différentes commissions.

Dans ce contexte, il faut notamment relever que les élections du 23 novembre 2017 ont abouti sur 27 voix au FLN qui décroche ainsi la première place, suivi du RND avec 19 voix et du MSP avec 9 voix, pour ne citer que ces formations politiques. Le Rassemblement national démocratique mettant en œuvre le jeu des alliances avec le MSP décroche la présidence de cette assemblée par 28 voix contre 27 pour le FLN.

Quelques jours plus tard, des incidents éclatent. La répartition et la mise en place des vice-présidences et des commissions se traduisent par le blocage de cette institution, depuis le 3 janvier 2018. La justice est saisie à l’effet de trancher sur certains aspects d’ordre réglementaire, prononçant l’annulation de 3 délibérations.

À la suite de quoi est organisée la session extraordinaire dans la salle des délibérations de l’APW, en présence du wali ; le quorum est atteint avec 47 membres présents, 7 procurations et 1 absence. Le président de l’APW a présenté à l’assemblée l’ordre du jour portant précisément sur la mise en conformité des 3 délibérations en cause, proposition qui sera rejeté par 31 voix du FLN et certains autres élus contre 23.

Le wali Nacer Maskri appelle à la sagesse et à la nécessité de placer l’intérêt de la wilaya à la juste place qu’elle mérite. Il annoncera de ce fait la tenue d’une autre session dans les prochains jours et ne manquera pas de souligner l’impact que peut induire une telle situation sur le quotidien du citoyen. «Le développement de la wilaya n’attend pas», dira-t-il en consacrant le même intérêt au budget de la wilaya et les résultats qu’il est appelé à atteindre, les attentes du citoyen, faisant cependant état des dispositions réglementaires prévues dans ce contexte par le législateur notamment les articles 167 et 168 du code de wilaya et réitérant sa disponibilité à faire dans le cadre de la coordination qui s’impose pour l’organisation d’une autre rencontre à l’effet d’impulser cette institution sur la voie du développement.

F. Zoghbi