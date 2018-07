AADL-2 : 40.000 souscripteurs convoqués prochainement

Cette information donnée par le DG de l’Agence pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), M. Saâd Rouba, indique également que l’objet de ces convocations concerne le paiement de la troisième tranche du programme.



Les souscripteurs inscrits online en 2013 devront également recevoir leurs décisions de pré-affectation une fois le montant de leur troisième tranche versé.

Aussi, «l’AADL déploie tous ses efforts, actuellement, pour préparer les conditions nécessaires afin de lancer cette opération prévue pour la prochaine rentrée sociale. Le Dg de l’agence a souligné à cet effet, que les souscripteurs concernés sont ceux, qui se sont déjà acquittés des première et deuxième tranches et qui ont choisi le site de leur choix.

Dans ce sillage, et comme pour la précédente opération, le montant de cette troisième tranche a été fixé à 10,5 millions de centimes pour le logement F3 (superficie de 70 m²) et 13,5 millions de centimes pour un F4 (85 m²). Il est utile de souligner que la convocation des 40.000 demandeurs se fera selon l’ordre chronologique de dépôt de dossier. À signaler qu’une première opération de payement de la troisième tranche pour les souscripteurs AADL 2 a déjà eu lieu. Cette opération a concerné quelque 50.000 souscripteurs à l’échelle nationale, convoqués en avril dernier.

Pour rappel, l’AADL a actualisé son site web, notamment à travers l’introduction de nouvelles fonctionnalités sur la plate-forme de souscription en ligne, afin de permettre aux souscripteurs le suivi en ligne du traitement de leurs dossiers, et aux citoyens concernés par le retrait des pré-affectations.

Selon les responsables de l’Agence, le site web sera actualisé périodiquement afin de mieux gérer l’affluence online et donc éviter toute saturation.

D’ailleurs, dans le souci d’une meilleure prise en charge de tous les dossiers, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a indiqué récemment avoir donné des instructions pour la modernisation de la gestion administrative et permettre la réduction des déplacements des citoyens aux bureaux de l'Agence à travers la mise en place «d'opérations administratives à distance» à partir de 2018. Cet outil permettra, selon lui, de faciliter les procédures administratives au profit des souscripteurs et d'avoir une meilleure maîtrise des processus de traitement et d'examen des dossiers. Cette mesure permettra également de «réduire l'utilisation des documents sous format papier et les déplacements incessants des citoyens vers le siège de l'Agence».

Les souscripteurs seront informés de tous les informations relatives au programme, notamment le choix des sites, la remise des décisions de pré-affectation et celle des clés. Ceci d’autant que le réseau informatique de l'Agence est relié, dans le cadre de cette opération, à celui du ministère de l'Habitat pour faciliter l'échange d'informations entre les deux administrations.

Il est utile de préciser que les services de l'AADL traitent quotidiennement 400 dossiers au niveau du siège de l'Agence et 1.200 dossiers/jour au niveau de l'annexe sise au complexe sportif Mohamed Boudiaf (Alger), en sus de 50 recours examinés/jour. Il faut dire que, concernant le programme AADL 2 , il a été enregistré un total de 39.974 recours —5.990 recours ont été acceptés, 13.280 rejetés et 2.116 acceptés sous réserve. En ce qui concerne les locaux commerciaux situés au niveau des bâtiments AADL, M. Rouba a indiqué que «la priorité sera accordée aux jeunes investisseurs et artisans», afin de leur permettre de commercialiser leurs produits et créer une activité économique au niveau des nouvelles cités.

Tahar Kaidi