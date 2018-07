Réunion de la Haute commission du prix Nayef pour la sécurité arabe : Le SG du ministère de l'Intérieur à Tunis

Le Secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoune, a pris part hier à Tunis aux travaux de la réunion de la Haute commission du Prix de l'Emir Nayef pour la sécurité arabe, sous le patronage du Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur (CMAI), indique jeudi un communiqué du ministère. «Les membres du Haut comité du prix de l'Emir Nayef pour la sécurité arabe, en l'occurrence des responsables de haut niveau des ministères de l'Intérieur, se pencheront sur l'examen de l'ordre du jour de la réunion préparatoire de 2018, notamment ce qui a trait à la remise de la médaille d'excellence et de la Première médaille du prix de l'Emir Nayef», précise le communiqué. Ce prix

«se veut une contribution à l'instauration de la sécurité pour les sociétés et les peuples arabes dans différents domaines en leur assurant un présent et un avenir meilleurs», ajoute le communiqué.