Acte de violence commis contre un enfant africain à Annaba : Le CNDH «profondément choqué»

Le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) s'est dit «profondément choqué et bouleversé» par l'acte de violence commis contre un enfant africain à Annaba.

Le conseil a exhorté, dans un communiqué rendu public jeudi, les services compétents à «prendre leurs responsabilités et exercer leurs attributions pour que cet acte ignoble puisse être puni, avec toute la rigueur que requiert la loi pour de telles violences exercées contre une personne vulnérable». Il rappelle, à ce propos, «la prohibition des actes de violence contre toute personne, d'autant plus que la Constitution prévoit que l'Etat garantit l'inviolabilité de la personne humaine» et que «toute forme de violence physique ou morale ou d'atteinte à la dignité est proscrite». Le CNDH demeure «convaincu» que «cet acte isolé n'entachera en rien les efforts importants déployés par l'Etat en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant, qui reste vigilant quant au respect de ses engagements régionaux et internationaux en la matière».



Arrestation de deux personnes



Deux personnes ont été arrêtées jeudi à Annaba dans le cadre de l’enquête déclenchée suite à une plainte contre X déposée par les services de la wilaya d’Annaba dans l’affaire de l’agression d’un enfant sub-saharien, a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la wilaya. Les personnes appréhendées sont l’agresseur et l’instigateur de cette agression, a précisé la même source, ajoutant que la personne qui a filmé cette scène de maltraitance de l’enfant a été identifiée et «demeure activement recherchée». La plainte contre X a été déposée mercredi par les services de la wilaya suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant un enfant sub-saharien se faire agresser par un adulte à la gare routière d’Annaba, rappelle la même source.