24e opération de relogement à Alger : 500 familles relogées dont 277 occupant des espaces pédagogiques

Près de 500 familles occupant des habitations précaires, des espaces pédagogiques, des logements de fonction et des immeubles menaçant ruine à travers 21 sites situés à Hussein dey, Kouba, El Maqaria et Mohamed Belouizdad, ont été relogées jeudi, dans de nouvelles citées à Birtouta et Douéra, et ce, dans le cadre de la deuxième phase de la 1re étape de la 24e opération de relogement à Alger.

Les familles concernées ont été relogées dans les cités 985 et 1602 logements à Douéra, 400 logements à Djenane Sfari (Birkhadem)¸ les cités 168 et 1000 logements de Douéra également.

Pour ce qui est des sites concernés de l’opération de relogement, le chef cabinet de la wilaya d’Alger a M. Mohamed Amrani a indiqué que la plupart de ces sites se situent dans la commune de Mohamed Belouizdad (circonscription administrative de Hussein Dey), où il a été procédé au relogement de toutes les familles occupant les immeubles menaçant ruine (100 familles) et plus de 277 autres familles occupant des espaces pédagogiques et des logements de fonction au sein d’établissements éducatifs au niveau des communes de Sidi M’hamed, Bab El Oued, El Harrach, Hussein Dey, Bir Mourad Rais, Draria, Zéralda, Baraki, Bouzaréah, Chéraga, Dar El Beida et Rouïba.

Il s’agit également de plus de 50 familles dont les recours ont été acceptés par la commission y afférente, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il a été procédé, en outre, au relogement de 80 autres familles occupant des habitations précaires à la circonscription administrative d’Hussein Dey et qui occupent les terrains destinés au projet de réalisation de 286 logements à la commune de Kouba et les terrains destinés au projet de réhabilitation de Oued Ouchayeh (El Maqaria), ainsi que les bidonvilles Cheikh Kamal, Salem Ezzai, Messaoud Lahlaoui, Ali Hamidi, Ali Hamidi 2 et Abderrahmane Hamaoui. Une construction menaçant ruine à El Maqaria et 4 familles occupant des carcasses d’immeubles à Kouba sont également relogés. Par ailleurs, les clefs ont été remises à 80 autres familles bénéficiaires de logements LPL, le même jour, à la commune de Douéra.

L’exécution de la deuxième phase de la 1re étape de la 24e opération de relogement vise «à libérer définitivement les logements de fonction, tandis que les classes, les cantines et les autres espaces seront libérés graduellement avant la prochaine rentrée scolaire», nous apprendra également le responsable.



«L’ensemble des nouvelles cités sont équipées de toutes les commodités (eau, électricité, gaz, ascenseur et antennes paraboliques collectives».



L’objectif de la première phase de la 24e opération de relogement est de libérer certains sites pour accueillir les prochains Jeux africains et garantir une bonne rentrée scolaire aux occupants de ces structures dans des logements sociaux.

«Cette opération a permis de récupérer plus de

14 ha de terres qui ont été consacrées à la réalisation de projets de développement», a précisé

M. Amrani, ajoutant que les opérations de relogement qui se poursuivront dans la wilaya d’Alger coïncideront avec les fêtes nationales et religieuses conformément à la décision du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville.

Pour sa part, le directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), Mohamed Smail, qui se trouvait au niveau de la cité des 1602 logements à Birtouta, a indiqué que «toutes les nouvelles cités ont été équipées de toutes les commodités indispensables (eau, électricité, gaz, ascenseur et même les antennes paraboliques collectives».

«Outre les structures de Sûreté et les annexes administratives, les nouvelles cités disposent également d’espaces verts, des attractions pour enfants et des équipements publics (en cours de réalisation) qui entreront en service dès la prochaine rentrée scolaire», a indiqué le responsable. Dans une déclaration à la presse, le chef de cabinet du wali d’Alger, M. Mohamed Omrani a indiqué que «la 2e phase de la 24e opération de relogement à concerné 500 familles, et la part du lion a été attribuée jeudi, aux occupants des espaces pédagogiques et des logements de fonction (277 familles bénéficiaires), afin de libérer les espaces pédagogiques au profit des élèves, en prévision de la rentrée scolaire (2018-2019). Ainsi le nombre de familles relogées dans le cadre de la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger est désormais de 1.000 familles, sachant que cette opération de relogement est divisée en quatre étapes et devra profiter à 8.000 familles au total

Le Wali d’Alger Abdelkader Zoukh a donné des instructions pour réhabiliter les espaces pédagogiques et leur rendre leur vocation, directement après leur évacuation afin d’éliminer le problème de la forte concentration d’élèves dans les classes, pour garantir une «bonne» année scolaire.

Salima Ettouahria