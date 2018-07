M. Bedoui en visite à El Tarf : « Relever ensemble le défi sécuritaire »

l «La sécurité de l'Algérie et de ses frontières est celle de la Tunisie», a déclaré, jeudi, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a déclaré jeudi à El Tarf que «toutes les dispositions administratives et sécuritaires ont été prises pour faciliter le transit des touristes algériens vers la Tunisie en coordination avec les autorités de ce pays voisin conformément aux instructions du président de la république, Abdelaziz Bouteflika».

S’exprimant lors de sa visite au poste frontalier d’Oum T’Boul dans la wilaya d’El Tarf où il a procédé à l’inauguration du pavillon de piétons en provenance de la Tunisie. M Bedoui a insisté sur la nécessité de réduction des délais de traitement des procédures douanières des touristes préalablement avant qu’ils arrivent aux postes frontaliers. Ce qui permet, a-t-il soutenu, de gagner du temps et de mieux servir les passagers. d’autant que le poste frontalier d’Oum Teboul (EL Tarf) a enregistré, à titre d’exemple, plus de 2 millions de touristes l’an dernier. Le ministre a également mis l’accent sur la coordination et la conjugaison des efforts entre l’Algérie et la Tunisie qui ont toujours été réaffirmés lors des rencontres officielles entre les deux pays pour apporter un plus au développement commun sous tous ses aspects. M Bedoui s’est félicité, à ce propos, de la qualité de la coopération bilatérale et des échanges touristiques et les expériences entre les deux pays, indiquant que le niveau de ce volet est très élevé dans le domaine des renseignements et de l’échange d’informations. «Nous poursuivons la coordination entre les différentes parties au plan sécuritaire et gouvernemental car la sécurité de la Tunisie, c’est la sécurité de l’Algérie et vice versa», a-t-il insisté, dénonçant l’attentat terroriste perpétré récemment dans le nord ouest de la Tunisie. Réitérant l’engagement de l’Etat à œuvrer ensemble jusqu’à l’éradication des résidus du terrorisme, il a, une nouvelle fois, présenté les condoléances aux frères tunisiens.» Nous réussirons et nous serons au diapason des défis sécuritaires pour que nos deux pays vivent dans la paix et la quiétude, a-t-il ajouté.



Lutte contre les feux de forets



D’autre part, M. Bedoui s’est réjoui ,lors de la visite de l’arboretum de Tonga (El Tarf) des moyens déployés dans le cadre de la lutte contre les feux de forets au cours de l’année écoulée. Exhortant les responsables de la wilaya à redoubler d’effort pour faire face aux incendies de forêts, il a insisté sur la préservation et la sauvegarde du patrimoine sylvestre. Sachant que 19.425 hectares ont été détruits l’an dernier à El Tarf, M Bedoui a indiqué que toutes les dispositions ont été prises durant cette période pour faire face aux incendies de forêts et aux calamités naturelles , révélant que des pyromanes auteurs d’actes criminels ont été présentés devant la justice.

Depuis l’année passée, tous les moyens financiers et humains ont été mobilisés pour lutter contre les incendies de concert avec la protection civile qui a été renforcée par 30 nouvelles colonnes mobiles à l’échelle nationale. La wilaya d’El Tarf a bénéficié d’une deuxième colonne mobile destinée à la conservation forestière, a indiqué, d’autre part, le ministre, insistant sur la sensibilisation pour protéger cette ressource forestière qui est une priorité des priorités. Le ministre a appelé à la vigilance, tout en poursuivant l’ouverture des pistes forestières et la réalisation des plans d’eau, instruisant les responsables concernés de faire bénéficier les investisseurs dans ce domaine. Plus de 60% de la superficie de la wilaya d’El Tarf est à caractère végétal et recèle des potentialités énormes, a fait savoir le ministre, appelant les responsables concernés à utiliser cette richesse d’une manière rationnelle avec l’introduction de l’exploitation des énergies renouvelables.



Une commission intersectorielle à El Tarf



Une commission intersectorielle se rendra dans la wilaya d’El Tarf avant la fin de la semaine prochaine, a annoncé M. Bedoui, en marge de sa visite de travail. Intervenant lors d’une rencontre avec le mouvement associatif et les élus locaux, cette commission présidée par le secrétaire général du ministère de l’intérieur et composée des secrétaires généraux de différents secteurs d’activités aura pour mission de se réunir avec le wali et les élus locaux pour cerner les priorités des priorités en ce qui concerne les préoccupations de développement des populations. Cela va permettre de dégager une enveloppe financière du fonds de solidarité des collectivités locales (FSCL), consacré à la wilaya d’El Tarf à l’issue de la visite de la commission intersectorielle pour prendre en charge ces préoccupations une fois répertoriées par ordre d’importance en fonction du développement. Un programme de mise à niveau au profit des régions frontalières sera, par ailleurs, exécuté dans le cadre du développement local à travers les interventions de différents secteurs d’activités. Nourredine Bedoui a insisté, par ailleurs, sur la nécessite de viabiliser les quatre zones d’extension touristique d’El Tarf pour leur permettre d’accueillir des investissements créateurs de richesses et d’emplois. Promettant de revenir à El Tarf, il s’est engagé à prendre en charge les préoccupations du développement et de porter la revendication du partage des revenus de l’aéroport Rabah Bitat entre les wilayas de Annaba et El Tarf aux instances centrales.

B. Guetmi