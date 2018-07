Algérie-Vietnam : Mettre notre partenariat en adéquation avec nos potentialités

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, effectue, hier et aujourd’hui, une visite officielle au Vietnam, à l’invitation de son homologue vietnamien Pham Bin Minh, au cours de laquelle il remettra un message d’amitié et de considération du Président Abdelaziz Bouteflika, à son homologue vietnamien Tran Dai Quang.

«Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et des traditions de concertation régulière entre les deux pays. Elle sera une occasion de passer en revue l’état de la coopération bilatérale, notamment dans ses volets économique, commercial et d’investissement, et de convenir avec les partenaires vietnamiens des moyens de la raffermir et de la développer davantage», a souligné M. Messahel, dans une interview accordée à bureau de l’agence de presse vietnamienne à Alger. «Ma visite au Vietnam revêt une importance particulière, au regard de la volonté qui anime nos deux Présidents, Abdelaziz Bouteflika et Tran Dai Quang, de hisser les relations bilatérales à un niveau qui puisse répondre aux aspirations des deux peuples», a expliqué M. Messahel, ajoutant qu’elle sera «une occasion de passer en revue l’état de la coopération bilatérale, notamment dans ses volets économique, commercial et d’investissement, et de convenir avec les partenaires vietnamiens des moyens de la raffermir et de la développer davantage». Rappelant que les deux pays ont fêté en 2017 le 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, le chef de la diplomatie algérienne a relevé que l’Algérie et le Vietnam «entretiennent des relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération, forgées dans leurs combats pour la liberté et l’indépendance». En ce sens, il a rappelé que le Vietnam «figure parmi les premiers pays à avoir reconnu officiellement le Gouvernement provisoire de la République algérienne, en 1958, et l’Algérie, reconnaissante et fidèle à ses principes et à ses amis, a apporté, pour sa part, son soutien au Vietnam durant sa guerre pour l’indépendance et dans son effort de reconstruction d’après-guerre».

À une question sur l’état de la coopération actuelle entre les deux pays et ses perspectives, M. Messahel a relevé que «si au niveau politique, les relations sont excellentes, force est de constater qu’en ce qui concerne le volet économique, beaucoup reste à faire», précisant que les échanges commerciaux entre les deux pays «n’étaient que de l’ordre de 360 millions USD en 2017, essentiellement des exportations vietnamiennes vers l’Algérie». «En matière d’investissements, on enregistre uniquement celui de la compagnie d’hydrocarbures PETROVIETNAM», a-t-il noté, appelant à «agir pour mettre nos relations économiques et de partenariat en adéquation avec les potentialités des deux pays et de leurs économies émergentes». Pour le ministre, les deux pays «peuvent assurément faire plus et mieux, pour atteindre cet objectif», rappelant que «c’est dans cet esprit que s’était tenue, en novembre 2017 à Alger, la 11e session de la Commission mixte de coopération algéro-vietnamienne qui avait permis d’imprimer une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale en lui ouvrant de nouvelles perspectives plutôt prometteuses». «Il s’agit, dès lors, pour les deux pays, de concrétiser les engagements pris lors de cette réunion et de créer les conditions idoines à même de permettre le renforcement substantiel de la coopération, des échanges commerciaux et des investissements de part et d’autre», a-t-il soutenu. Invité à s’exprimer sur la coopération et la collaboration entre l’Algérie et le Vietnam aux fora régionaux et internationaux, M. Messahel a indiqué que l’Algérie est «très satisfaite» de la qualité de la concertation et de la coordination des actions des deux pays au sein des fora internationaux, notamment le Mouvement des Non-alignés. «L’Algérie et le Vietnam partagent, sur de nombreuses questions internationales, des positions communes, fondées sur la primauté du droit international et le respect de la Charte de l’ONU, ainsi que les principes qui en découlent, tels que le droit des peuples à l’autodétermination, la résolution des conflits par les moyens pacifiques et diplomatiques et la non-ingérence dans les affaires internes d’autres États», a-t-il conclu.

Message du Président Bouteflika à son Homologue vietnamien

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a remis à M. Nguyen Xuan Phuc, Premier ministre vietnamien, Chef de l’Exécutif, un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue de la République socialiste de Vietnam, Tran Dai Quang, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. L’Algérie et le Vietnam «sont liés par des relations historiques d’amitié et de solidarité qui remontent à leurs combats pour l’indépendance des deux pays. La visite officielle du ministre des Affaires étrangères en République socialiste du Vietnam, qui vient conforter ces relations, intervient dans un contexte marqué par la célébration, l’an dernier, par les deux pays du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques», souligne la même source.

Coopération avec le monde asiatique

Enracinée dans l’histoire

Le Vietnam et la Chine ont été les dernières destinations du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, afin de raffermir les relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération existant avec ces deux pays. Ces mêmes relations sont marquées, notamment par un échange régulier de visites au plus haut niveau et des échanges économiques intenses.

Pour ce qui concerne la Chine, la volonté de demeurer attaché aux mêmes principes et à la concordance de vues vis-à-vis des questions internationales et régionales est affichée, sans omettre le souci d’aller de l'avant pour la consolidation du partenariat stratégique global entamé depuis 2014.

Les deux visites du ministre interviennent au Forum de coopération Chine-États arabes, au cours duquel un plan d'action pour les deux années est adopté dans le but de baliser les domaines du partenariat et d’approfondir les relations entre les deux parties qui englobent le dialogue politique sur divers sujets liés, notamment à la sécurité.

L’Algérie est particulièrement intéressée par ce processus, d’autant plus que la tenue du forum coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, ce qui a permis d’établir le constat selon lequel des relations exceptionnelles unissent les deux pays.

La démarche s’inscrit aussi dans un contexte régional, puisque l'établissement d'échanges plus importants est prévu entre la Chine et le monde arabe. Cet ensemble géostratégique fait actuellement face à des tensions sur les plans sécuritaire et politique, comme il fait face à une série de défis économique et de développement. Et la Chine perçoit de plus en plus d’opportunités pour renforcer sa présence dans la région, y compris en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient. L'examen de la situation en Palestine occupée était d’ailleurs à l’ordre du jour, tout comme celle prévalant en Syrie, au Yémen et en Libye. Des dossiers auxquels tient aussi l’Algérie, considérée, au regard de ses relations distinguées avec la Chine et de son rôle pivot dans le monde arabe, comme un acteur majeur à même de booster la coopération sino-arabe, comme l’a souligné M. Messahel.

Depuis la création du forum, des programmes d'action ont été adoptés, et la Chine avait déjà proposé une approche basée sur des points inhérents à la promotion des relations d'amitié et de coopération, outre la promotion de la coopération économique au mieux des intérêts communs. Le tout découlant d’une démarche visant la promotion de la paix et de la stabilité.

Ahmed Mesbah

M. Messahel reçu à Hanoï par le Premier ministre vietnamien …

M. Abdelkader Messahel a été reçu, hier à Hanoï, par le Premier ministre vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, dans le cadre de sa visite officielle en République socialiste du Vietnam, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. À cette occasion, le Premier ministre vietnamien «s’est félicité des relations historiques d’amitié, de solidarité et de coopération existant entre l’Algérie et le Vietnam, marquées notamment par un échange régulier de visites au plus haut niveau», note la même source. La rencontre a porté essentiellement sur «les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement», et, à ce titre, M. Nguyen Xuan Phuc a réaffirmé «la volonté du Vietnam de raffermir sa coopération avec l’Algérie dans tous les domaines d’intérêt commun».

Pour sa part, M. Messahel a réitéré «l’attachement de l’Algérie à travailler avec le Vietnam, en vue de porter les relations bilatérales au niveau d’excellence des liens historiques et politiques qui remontent au combat de libération qu’ont menés le peuple algérien et le peuple vietnamien», ajoutant que sa visite «participe de cette même volonté partagée par les deux pays». Le ministre des Affaires étrangères a également mis l’accent sur «l’importance pour les deux pays d’exploiter davantage leurs potentialités dans divers domaines, notamment ceux du Tourisme et de l’Énergie, afin de développer un partenariat solide et mutuellement bénéfique», conclut la même source.



… et par le Vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères du Vietnam

M. Messahel s’est entretenu également avec son homologue vietnamien, Pham Binh Minh, dans le cadre de sa visite officielle qui intervient après celle qu’il a accomplie en Chine. Cette visite s’inscrit dans le cadre du «renforcement de la coopération bilatérale entre l’Algérie et le Vietnam, deux pays qui partagent des relations historiques très denses et qui se traduisent aujourd’hui par des relations politiques excellentes et une concertation régulière au plus haut niveau». Cette entrevue a permis aux deux ministres de «procéder à l’évaluation de la coopération bilatérale dans ses différents volets et d’examiner les perspectives de son renforcement». À cet égard, ils se sont félicités des «liens historiques d’amitié et de coopération existant entre les deux pays». Les deux ministres ont mis l’accent sur «la nécessité pour les deux pays d’imprimer un saut qualitatif aux relations bilatérales économiques et commerciales, notamment à travers la multiplication des actions de coopération, le développement de partenariats mixtes et la mise en oeuvre des accords de coopération bilatéraux», souligne-t-on. L’entretien a également permis «un échange de points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les situations dans les deux régions, la réforme de l’Organisation des Nations unies et du Conseil de sécurité, ainsi que les questions liées à la lutte contre le terrorisme et au crime organisé». Par ailleurs, les deux ministres sont convenus de «poursuivre la tradition concertation entre les deux pays au sein des fora internationaux», ajoute la même source.