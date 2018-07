JSK : Franck Dumas à pied d’œuvre

La JS Kabylie a bouclé, lundi, la première partie de son stage d’intersaison qui s’est déroulé à Ain Benian. Ce microcycle de dix jours a été dirigé exclusivement par le duo Raho-Karouf, et ce, en raison de l’arrivée tardive du nouvel entraîneur, Franck Dumas, qui n’a pu rejoindre l’équipe que jeudi dernier.



Le désormais ex-sélectionneur de la Guinée Equatoriale a eu néanmoins le temps de se familiariser avec son nouvel environnement de travail et faire connaissance avec l’équipe. Le Français a, en effet, mis à profit les deux premiers jours de son arrivée pour observer l’équipe et s’en conquérir de la qualité du groupe. Samedi et dimanche, il a dirigé ses premières séances d’entraînement qu’il a ponctuées par une opposition entre les joueurs. Initialement, les Canaris devaient donner la réplique au NAHD en amical, mais cette rencontre a été annulée sur décision justement de Franck Dumas qui a refusé de jouer pour l’instant de matches de préparation.

Selon les différents avis des dirigeants, Franck Dumas est plus ou moins satisfait du groupe qu’il a sous la main. D’ailleurs, il avait fait savoir qu’il ne recrutera pas d’autres joueurs alors que la direction n’écartait pas l’éventualité la semaine dernière.

Pour l’heure, le technicien français n’a toujours pas paraphé son contrat. Apparemment, il a dû renégocier certains aspects du bail avec les dirigeants. Il est prévu néanmoins que la signature du contrat se fasse ce jeudi au plus tard, le technicien ayant demandé à ce que cela se fasse avant l’entame de la deuxième partie du stage d’intersaison qui aura lieu en Allemagne.

Après une trêve de quarante-huit heures, les joueurs de la JSK sont appelés à retrouver le chemin des entraînements ce jeudi à 17h sur le terrain du stade d’Azazga, le stade du 1er-Novembre étant réservé pour une soirée gala le vendredi qu’organise exceptionnellement la JSK au cours de laquelle seront présentés les nouveaux joueurs ainsi que le staff technique. Une première du genre…

Amar Benrabah