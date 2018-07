La haute couture libanaise à la conquête du marché algérien : Le styliste international Fouad Sarkis ouvre sa 1re franchise en Algérie

Le célèbre styliste et designer international, le Libanais Fouad Sarkis a ouvert sa première franchise à Oran (Algérie), dans l’un des quartiers chics de la ville. C’est un grand pas vers l’ouverture de l’Algérie pour les grandes marques de la haute couture mondiale, selon les observateurs. En effet, Fouad Sarkis fait partie des quelques rares stylistes et créateurs arabes qui se sont imposés dans la planète de la mode mondiale en particulier la haute couture aux côtés d’Elie Saab, Tony Ward, Zuhair Murad et Georges Charka. La présence de cette signature en Algérie va permettre aux Algériennes d’être à jour et de porter les dernières créations de ce styliste dès la sortie mondiale. Pour preuve, sa dernière collection 2017-2018 est disponible en Algérie en même titre que Hong Kong, Paris, NewYork, Russie et Dubaï. Contactée par notre journal, la détentrice de la franchise, une femme d’affaire algérienne native d’Oran installée à l’étranger se dit fière d’avoir fait venir cette grande maison de haute couture en Algérie «mon pays se développe et s’ouvre de plus en plus au monde. La société et la femme algérienne aussi. J’espère que l’arrivée de cette grande signature va encourager d’autres à emboîter le pas » confie- telle.

Amel Saher