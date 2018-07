Nouvelles de Bejaïa

cardiologie interventionnelle au CHU

Un vœu devenu réalité

Le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Khellil-Amrane de Béjaïa ne cesse de se développer dans l’acquisition de nouvelles technologies, avec un matériel performant et de dernière génération. Ces acquis enregistrent également de nouvelles réussites sur le plan intervention médicale, où plusieurs opérations chirurgicales ont été faites au niveau de ce même CHU.

grâce aux hommes et aux femmes dévoués et jaloux de cette ville trois fois millénaires qui travaillent sans cesse pour l’amplification du service public, et grâce à l’accompagnement du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le CHU de Béjaia vient de se doter d’un nouveau service combien capital, celui de la cardiologie interventionnelle. D’ailleurs, le Professeur Danoune Abdelmalek, directeur général du CHU de Béjaia, lors de son installation le 27 novembre 2012, s’est engagé à créer les deux services jugés extrêmement importants, à savoir la cardiologie et la cardiologie interventionnelle. En effet, après avoir créé le service de cardiologie en 2014, grâce aux efforts multiples consentis par la jeune équipe composée des docteurs Bennour, Azamoum, Bezghiche, Bouaichi, Bouzidi et Bazizi et les différents intervenants, et après l’installation du Professeur Hanane Zouzou, chef de service, spécialiste en ryhtmologie, le CHU de Béjaia a réussi à mettre en place le service de cardiologie interventionnelle. Ce dernier contient une salle de cathétérisme avec exploration hémodynamique, dotée d’équipements de pointe, une salle d’ECG Holter et une salle d’exploration électro-physiologique et pacemaker. Les équipements de ce service sont acquis sur le budget de fonctionnement de l’année 2017 pour un montant de 15 milliards de centimes. Le service vient essentiellement pour répondre à un besoin vital dicté par la transition épidémiologique d’où les affections cardiovasculaires représentent 95% des urgences médicales nécessitant un geste salvateur du praticien cardiologue. La cardiologie interventionnelle permet de réduire les risques de mort subite des affections dites cardio-vasculaires. Vu l’intérêt particulier qui est accordé à ce nouveau service, son inauguration officielle était programmée pour le 05 juillet, fête de l’indépendance et de la jeunesse. Il faut dire qu’avant même de l’avoir inauguré, depuis son installation, le Professeur Zouzou, aidée par son équipe, a posé 41 pacemakers sur des patients de Béjaia et ses environs en leur évitant ainsi le transfert aux CHU d’Alger et de Tizi Ouzou. Elle a insisté d’ailleurs pour que ce centre de référence soit baptisé au nom du médecin des pauvres, médecin monument de la haute ville de Béjaia, le Docteur Abdelkader Belabbès. Un grand bravo aux médecins et aux gestionnaires du CHU de Béjaia qui œuvrent ensemble pour atténuer les souffrances des malades.





alimentation en eau potable

Amélioration attendue

Une enveloppe financière supplémentaire estimée à 300 millions de dinars a été octroyée pour la wilaya de Béjaia afin de prendre en charge les projets de raccordement des communes à partir du barrage de Tichi Haf ainsi que l'extension des réseaux d'alimentation en eau portable. Les communes concernées sont Kendira, Adekar, Taourirt Ighil, Tifra. Cette enveloppe va prendre en charge aussi le projet de réhabilitation de la chaîne de refoulement de la zone Nord et Ighil Ialoulene, commune d'Amizour, la réhabilitation des tronçons d'AEP reliant le réservoir 500 m3 au réservoir Ait Yahia à Amizour et la réhabilitation des réseaux de distribution des localités Amegaz et Tighrimine, commune de Mcisna.

Il y aura également la réhabilitation du réseau d'AEP d'Agbala, commune de Beni Djellil, ainsi que le raccordement et l’extension de la commune de Kendira à partir du barrage de Tichi Haf. Le plan d’urgence arrêté pour améliorer l’alimentation en eau potable au niveau de la wilaya de Béjaia est en cours de concrétisation. Un montant estimé à 1,5 milliard a été dégagé pour financer les projets retenus. Les travaux de réhabilitation des réseaux de distribution de l'eau potable ont été entamés à travers plusieurs communes et enregistrent un taux d'avancement satisfaisant (entre 50 et 100%)

Ce plan d'urgence porte sur la réhabilitation des tronçons d'AEP des communes d'Ighil Ali et Ait R’zine, de Tazmalt, Beni Melikeche Boudjellil, Fenaia (Ilmatène).

le taux d'avancement est de 50% alors que celui concernant la réhabilitation des tronçons d'AEP des communes de Seddouk, Amalou, Mcisna et Beni Maouche est à 100%. Ainsi toutes les communes seront touchées par cette opération, entre autres Chemini, Souk Oufella, Tibane, Akfadou et Boukhelifa.

Il y aura la réhabilitation des réseaux d'AEP des communes d'Aokas, Tichy, Melbou et Kherrata et l’extension des réseaux d'AEP des communes de Barbacha, Tala Hamza et Tichy. Enfin, Toudja aura également sa part avec la réhabilitation et l’extension des infrastructures de l’alimentation en eau potable.



Saison Estivale

Beaucoup de moyenS et peu de volonté

La saison estivale 2018 bat son plein dans le littoral de la wilaya de Béjaia. Des centaines, voire des milliers d’estivants, affluent des wilayas des hauts-plateaux pour bénéficier du plaisir des plages de la wilaya. Bien que des moyens ont été déployés sur le terrain, mais la volonté des élus locaux fait encore défaut comme chaque année. Malgré l’instruction donnée par le wali de Béjaia aux chefs de daïra concernés pour entamer une opération d’envergure pour le nettoiement des plages en collaboration avec les présidents des APC, les choses sont restées au stade de dégradation avancée. En plus, la gratuité d’accès qui a fait couler beaucoup d’encre n’est pas appliquée sur le terrain. L’entrée des plages, les parasols, tables, tentes et parking sont payants et les estivants ne savant plus à qui se plaindre. Les communes concernées sont absentes sur le terrain et le diktat des parkingueurs et des occupants illicites des lieux font la loi au fil des jours. Pour préparer cette saison estivale, une subvention d’un montant de l’ordre de 89.000.000 DA a été accordée auparavant par la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, qui a permis l’acquisition du matériel de transport pour l’entretien des plages. Les communes côtières ont reçu grâce à cette subvention 08 tracteurs et 08 remorques 04 tonnes, 06 cribleuses «gros modèle», 02 cribleuses «petit modèle». Ce montant a permis aussi d’acquérir 38 cabines combinées reparties sur les communes côtières ainsi qu’une grande quantité de matériels et outillages (brouettes, pioches, pelles, râteaux, fourches, etc.). Une enveloppe financière de 17, 500 millions DA a été mobilisée par la wilaya de Béjaia au profit de 07 communes côtières dans le cadre de la préparation de la saison estivale 2018. Ainsi, les communes de Souk El Tenine, Aokas, Melbou, Boukhlifa, Tichy, Toudja et Beni Ksila ont reçu 2.500 000 DA chacune, pour l’acquisition de cabines pour les plages (douches et toilettes). Mais toutes ces sommes attribuées et ce matériel acquis n’ont pas servi à grand-chose, vu la réalité du terrain ; la saison estivale dans la wilaya de Béjaia a été préparée en retard et les communes concernées ont campé sur leur ancienne méthode de gestion. Des estivants occupent chaque nuit les espaces libres en dormant à la belle étoile, créant ainsi une insécurité dans les lieux squattés qui sont dans un état piteux avec des ordures ménagères qui défigurent les sites touristiques de la région.



tronçon de la route des gorges de Kherrata



Report de la livraison



Les travaux de réalisation de la route et des trois tunnels dans les gorges de Kherrata connaissent un grand retard dû surtout au relief difficile et dangereux des gorges mais également par certaines contraintes financières qui bloquent toujours la continuité et la cadence des travaux. Prévue pour le mois de juin prochain, la livraison d’un tronçon de 1,5 kilomètre de la route des gorges de Kherrata a été reportée à une date ultérieure.

Alors que toute la population attendait impatiemment son ouverture lors de la dernière visite du ministre des travaux publics et des transports, cet ouvrage n’a pas été retenu dans le programme.

En cette période estivale, les milliers d’estivants qui affluent des hauts-plateaux sont coincés entre Darguinah et Kherrata.

Des embouteillages énormes sont formés au quotidien et c’est un véritable calvaire que vivent les usagers de cette route nationale qui relie Béjaia aux hauts-plateaux.

En effet, le retard accusé par l’entreprise turque est d’ordre technique en plus du retard dans le paiement des situations financières. selon l’entreprise turque Ozgün, en charge de réaliser ce projet structurant, en partenariat avec l’ETRHB, la raison de ce report est liée surtout aux contraintes techniques rencontrées sur le site avec des éboulements de terrain survenus dernièrement suite aux fortes intempéries enregistrées dans la région.

Ces affaissements ont causé la chute de plusieurs tonnes de pierres et de terre, ce qui a occasionné des dégâts importants aux matériels de l’entreprise réalisatrice de ce projet.

Par ailleurs, l’entreprise turque rencontre des difficultés de paiement des situations présentées d’où un retard dans le versement des salaires de l’entreprise.

La première semaine du ramadhan a enregistré une forte perturbation au sein des travailleurs du site de Kherrata due au retard d’une quinzaine de jours dans le versement de leurs salaires.

Ce report de la livraison de ce tronçon en cette période estivale, avec une forte fluidité de près de 60.000 véhicules / jour, a causé d’énormes problèmes au trafic routier de la RN 9. La wilaya de Béjaia connaitra certainement encore des embouteillages durant cette période de forte affluence des visiteurs.