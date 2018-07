E-paiement : lancement prochain par Jumia Algérie

Après le développement d’une plate-forme de vente en ligne «e-commerce» conforme aux normes internationales, l’entreprise «Jumia Algérie» compte procéder au lancement prochainement du paiement électronique « E-paiement». S’exprimant, à l’occasion d’une conférence de presse organisée en marge de la célébration du sixième anniversaire de la création de cette jeune entreprise, le DG du groupe Jumia Algérie, Patrick Sophienne Baudry a confié : «Nous avons constaté depuis notre installation en Algérie que le e-commerce ne cesse de se développer. Ceci constitue un signal fort d’une culture de l’achat, mais aussi que les

citoyens algériens commencent à s’adapter de plus en plus à l’évolution technologique». Il a insisté ensuite sur la nécessité d’organiser des campagnes de sensibilisation pour rassurer et mettre davantage en confiance les consommateurs quant à la sécurisation du système de paiement via internet.

À ce propos, Madjid Messaoudène, l'administrateur du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE

monétique), a déclaré que l'année 2018 devrait être marquée par une large propagation des paiements électroniques à la faveur de la disposition de la loi de finances 2018 qui stipule que tout agent économique offrant des biens ou services aux consommateurs doit

mettre à leur disposition des TPE pour leur permettre de régler le montant de leurs achats par carte de paiement électronique.

S’agissant du E-commerce,

M. Baudry a affiché sa pleine satisfaction pour les réalisations de son entreprise, indiquant que «grâce aux efforts de l’équipe ils ont enregistré une croissance remarquable». Chiffres à

l’appui, Jumia a réalisé un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros et 10.000 commandes livrées en 2017 au niveau des pays africains. En réponse à une question concernant le nombre des marchands, il a indiqué que «le groupe compte plus de 1.000

marchands en 2017». Il y a lieu de noter que dans le but de démocratiser le commerce électronique en Algérie,

Jumaia lance des campagnes promotionnelles inédites telle que Black

Friday et Jumia Anniversary, avec les grandes enseignes qui partagent sa

vision comme Geant Electronic. «Notre groupe permet aux consommateurs d’avoir accès à tous les avantages du e-commerce à travers des formules avantageuses : bons de réduction, ventes flash, jeux concours sur les réseaux sociaux et des livraisons

gratuites», a-t-il indiqué.

M. A. Z.