Sonelgaz : Pas de coupures d’électricité cet été

«L’État consacre annuellement plus de 300 milliards de dinars pour la réalisation des infrastructures destinées à économiser de l’énergie.» C’est ce qu’a déclaré le PDG du groupe Sonelgaz, Mohamed Arkab. S’exprimant sur les ondes de la radio, M. Arkab a indiqué que l’alimentation en électricité durant le période estivale, ainsi que les coupures récurrentes enregistrées en matière d’électricité ont été parmi les priorités du secteur, précisant que «la consommation en énergie sera, selon ses termes, modérée durant cet été et pourrait atteindre les 15.700 mégawatts, soit en hausse par rapport à la même période de l’année 2017 (14250 MGW)». Le PDG de Sonelgaz a, dans son intervention, nié l’existence de coupures d’électricité programmées, tout en rassurant les citoyens quant à l’abondance de la production et de la distribution de cette énergie qui connaît une forte demande en été.

Il a révélé que d’après les prévisions, la consommation nationale d’électricité augmentera cet été de plus de 15.000 mégawatts, contre 8.000 MW en période hivernale. Il a, dans le sillage, fait part de l’existence de 8.000 mégawatts de capacités additionnelles en cours d’achèvement, tout en reconnaissant l’impossibilité d’éliminer les coupures d’électricité à l’heure actuelle, et ce à cause de certains problèmes d’ordre technique enregistrés surtout dans le Sud, caractérisé par de fortes températures, ces dernières semaines. Poursuivant ses propos, M. Arkab a révélé que le réseau national d’électricité est en mesure de répondre aux besoins croissants de la population durant chaque période estivale marquée par une utilisation des climatiseurs et autres moyens de rafraîchissement, à cause des fortes chaleurs. «Il faut savoir que la capacité actuelle du pays dans la production d’électricité est capable de couvrir la demande nationale», a-t-il précisé, faisant part de la mobilisation de Sonelgaz pour assurer la disponibilité de l’électricité et du gaz pendant toute la saison estivale.

Saisissant l’occasion, le PDG de Sonelgaz a mis l’accent sur la nécessité de rationaliser la consommation afin d’assurer une distribution rationnelle.

M. Arkab a, dans ce sillage, annoncé le lancement prochain d’un nouveau système intelligent pour contrôler la consommation de l’électricité, et, par la même occasion, la rationalisation de ses dépenses, pour assurer l’approvisionnement des secteurs de l’Agriculture et de l’Industrie en énergie nécessaire.

À cet égard, l’intervenant a révélé que le groupe Sonelgaz est en train de remplacer la génération actuelle de compteurs par d’autres plus sophistiqués permettant de réduire la consommation d’électricité, grâce à des logiciels intelligents, notant que la nouvelle génération est capable d’identifier les pièces et autres composants des maisons et bâtiments qui consomment inutilement de l’électricité et ainsi les couper automatiquement.

En termes de chiffres, M. Arkab a indiqué que «le nombre d’abonnés est de 9,4 millions pour l’électricité, avec un taux de couverture de 99%. Pour le gaz, le nombre de consommateurs a atteint les 5,3 millions, soit 60% de la population à travers l’ensemble du territoire national, précisant que la production d’électricité s’élève à 18. 000 mégawatts, en plus de l’extension du réseau électrique haute tension de plus 30.000 kilomètres».

Il convient de noter que la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (SDC), filiale du groupe Sonelgaz, organise, depuis le 1er juillet, une caravane nationale de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie «Consommer mieux, payer moins».

Cette caravane, organisée en collaboration avec la radio, se poursuivra jusqu’au 20 juillet et sillonnera 16 wilayas, en vue d’inculquer aux clients les gestes simples à adopter pour maîtriser leur consommation d’énergie, et réduire, par conséquent, la facture.

Kamélia Hadjib