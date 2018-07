Le FLN évoque les relations de l’Algérie avec les Etats africains

«Bouteflika et l’Afrique, 60 ans de fraternité, de solidarité et de coopération»,c’était le thème de la conférence de presse animée hier par le SG du FLN,Djamel Ould Abbes au siège du parti, à Alger.

Un évènement qui a constitué une opportunité pour mettre en lumière le parcours exceptionnel et le profil de diplomate chevronné du président de la République qui a su façonner dès son jeune âge les relations entre l’Algérie et les Etats africains, des relations caractérisées depuis par l’excellence des rapports de fraternité et de solidarité. «Avec les pays africains, notamment ceux qui nous sont limitrophes, tout s’est articulé autour d’un homme sage, perspicace, mais aussi de décision qu’est le président de la République M. Abdelaziz Bouteflika » a en effet soutenu l’intervenant. Il rappellera d’entrée qu’à un moment décisif de la Révolution algérienne, le moudjahid Bouteflika, alors jeune officier supérieur de l’Armée de libération nationale (ALN), âgé tout juste de 23 ans, a été le signataire de l’acte de naissance de ces relations, plus particulièrement celles tissées avec les pays composant aujourd’hui la bande de Sahel.

Il expliquera à cet effet que lorsque le colonisateur français ne faisait plus secret de ses ambitions de diviser le Grand Sud du reste du territoire algérien eu égard à ses richesses souterraines, « il fallait ouvrir un nouveau front et le choix s’est porté sur un jeune de 23 ans à l’époque, officier supérieur et inspecteur général de l’ALN la Révolution ,en l’occurrence, M. Abdelaziz Bouteflika» a expliqué le SG du FLN. Le jeune officier, poursuit-il, s’est rendu en premier lieu à Gao, au nord du Mali où il a pu installer le poste de commandement de l’ALN-FLN. Sa mission ne s’est pas arrêtée là, appuie encore le conférencier ,rappelant que M Bouteflika a poursuivi son parcours jusqu’à la ville nigérienne de Niamey, en passant par Bamako. «Nous étions en pleine guerre de libération et les liens tissés à l’époque par l’équipe Bouteflika, se distinguaient déjà par le caractère de fraternité et de solidarité des populations du Mali et du Niger, notamment avec l’Algérie» fera comprendre le responsable du FLN. M. Ould Abbes dira en outre que « non seulement le jeune officier a préparé les troupes armées qui devaient intervenir en territoire nationale, parcourant en un mois plus de 1000 km sur la frontière entre l’Algérie et le Mali dans le cadre d’une inspections des troupes de l’ALN. «Voilà comment ont commencé les relations entre l’Algérie et les pays africains limitrophes» atteste le SG du FLN. Ces pays ont aidé l’Algérie dans sa révolution à un moment, dit-il, où les combattants de l’ALN agissant sous les ordres de l’officier Bouteflika «ont déclenché des opérations qui ont ébranlé le colonisateur français lequel a vite abandonné ses visées scissionnistes».

M Djamel Ould Abbes cite par la suite l’exploit du jeune ministre des Affaires étrangères Abdelaziz Bouteflika qui, en présidant la 29e session de l’Assemblée générale de l’ONU en 1974, a réussi à exclure le régime d’apartheid. A cette époque, explique-t-il, les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU se sont opposés à l’exclusion de l’Afrique du sud et M. Bouteflika « a remis sans mandat en jeu » et obtenu la mise au ban par la communauté internationale du régime sud- africain. Il s’agit «d’un véritable tour de magie du diplomate Bouteflika » dira le SG du FLN, rappelant la visite de Nelson Mandela en Algérie. Il citera par ailleurs la position immuable de l’Algérie en faveur du soutien de la cause juste du peuple du Sahara occidental qui, depuis l’invasion marocaine à ce jour,« n’a pas dévié d’un seul iota». Sur autre volet , le conférencier a tenu à mettre en exergue le fait que la première et grande accueillie par l’Algérie après l’élection en 1999 de M. Bouteflika à la magistrature suprême a été l’organisation du sommet de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), en présence de 45 chefs d’Etat africains.

Il soulignera également que le président de la République a été «l’initiateur du programme de développement Népad qui a permis «de sauver beaucoup de pays africains». Le SG du FLN fera savoir par ailleurs que les principes de solidarité et d’aide humanitaire de l’Algérie au profit des pays africains ont toujours été au cœur de la politique des hautes autorités du pays sous la gouvernance du chef de l’Etat. M, Djamel Ould Abbes n’omettra pas de rappeler que le président Bouteflika a décidé de l’effacement des dettes contractés par des pays africains auprès de l’Algérie. Il a clôturé sa conférence en dénonçant les campagnes de dénigrement entretenues par certaines ONG, accusant à tort l’Algérie de maltraiter les migrants clandestins. Il a réitère à ce propos le refus de l’Algérie quant à la création de camps de rétention des migrants.

Karim Aoudia