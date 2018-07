60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques : M. Messahel transmet un message du Président Bouteflika à son homologue chinois

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, en visite officielle en Chine, a transmis,hier aux autorités chinoises, un message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au Président de la République de Chine, XI Jinping.

M. Messahel s’est entretenu avec son homologue chinois Wang Yi, dans le cadre de sa visite officielle en Chine. Cette visite, qui intervient dans un contexte marqué par la célébration par les deux pays du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, a permis aux deux ministres de procéder à une évaluation de l’état de la coopération bilatérale et les perspectives de son développement. En cette occasion, M. Messahel a félicité son homologue chinois, pour le succès de la huitième Conférence ministérielle du Forum de la Coopération sino-arabe qu’a abrité la capitale chinoise. Rappelant le Partenariat Stratégique Global algéro-chinois, décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue chinois, XI Jinping, en 2014, les deux ministres se sont félicités de la qualité des liens qui unissent l’Algérie et la Chine, et du niveau atteint dans la mise en œuvre des projets conjoints et du plan quinquennal 2014-2018. À cet égard, ils sont convenus d’établir un bilan des réalisations effectuées dans le cadre de ce plan et de projeter un nouveau plan quinquennal 2019-2023. Les deux ministres sont également convenus de poursuivre la concertation entre les deux pays, pour la concrétisation des projets en cours de maturation. L’entretien a également permis aux deux ministres d’échanger les analyses et les points de vue des deux pays sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les situations de crises et de conflits, la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, ainsi que la réforme du Conseil de sécurité et des institutions de Gouvernance internationale. Ils sont aussi convenus de maintenir et de renforcer la concertation entre les deux pays dans les fora internationaux. À cette occasion, le cadre juridique de la coopération algéro-chinoise s’est vu enrichi par la signature de trois accords portant respectivement sur les domaines des consultations politiques entre les deux pays, du tourisme et de l’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service des deux pays.

Entretiens avec le Directeur des affaires internationales du Parti communiste chinois



M. Messahel s’est également entretenu avec le Directeur des affaires internationales du Parti communiste chinois, M. Yang Jiechi, et ce dans le cadre d’une visite officielle de deux jours en République populaire de Chine.

Rappelant ses deux visites en Algérie, en qualité de ministre des Affaires étrangères, en 2006, et en tant que Conseiller d’État, chargé de la Politique étrangère, en 2015, M. Jiechi a exprimé sa satisfaction quant à la qualité «exceptionnelle» des relations algéro-chinoises, dont témoigne le «volume important» des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, ainsi que la régularité des consultations et de la concertation sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

M. Messahel a, pour sa part, indiqué que la visite officielle qu’il effectue en Chine s’inscrit dans le cadre du «renforcement des relations bilatérales qui connaissent déjà un dynamisme particulier depuis la décision du Président Abdelaziz Bouteflika et son homologue chinois, Xi Jinping, en 2014, de rehausser les relations bilatérales au rang de Partenariat stratégique global».

L’entretien a également été l’occasion d’aborder des questions régionales et internationales liées à la paix et à la sécurité dans le monde, notamment la question de la réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.



Promouvoir les valeurs de dialogue



M. Messahel a accordé, en marge des travaux de la 8e Conférence ministérielle du Forum de Coopération Chine-Pays arabes, deux interviews à la chaîne chinoise CCTV et au quotidien chinois Le Peuple, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans ces deux entretiens, M. Messahel a souligné que la participation du Président chinois Xi Jinping à la cérémonie d’ouverture de la Conférence constitue un «témoignage éloquent quant à l’intérêt tout particulier qu’accorde la Chine au renforcement des relations avec les pays arabes», ajoute la même source. Il a ajouté que les propositions contenues dans son adresse à la Conférence, qui a donné une «lecture stratégique de l’action commune sino-arabe», constituent «des projets prometteurs de nature à développer davantage les relations économiques et les échanges commerciaux entre les deux ensembles, ainsi qu’à donner une impulsion nouvelle à l’intégration régionale».

Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a remercié la Chine pour son soutien aux causes arabes, en particulier la cause palestinienne. Il a également souligné que le concept de la «Société de destin commun pour l’humanité», développé par le Président Jinping, rejoint, dans ses principes et ses objectifs, l’initiative algérienne du «Vivre ensemble en paix», portée par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika, «les deux initiatives visant à promouvoir les valeurs de dialogue, de réconciliation, de tolérance et de respect mutuel», conclut le MAE.

Partenariat stratégique sino-arabe

Un exemple de réussite de la coopération Sud-Sud

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a affirmé, à Pékin, que le partenariat stratégique et les relations sino-arabes constituent «un exemple de réussite» de la coopération Sud-Sud et se dirigent vers «la concrétisation d’une véritable complémentarité» dans divers domaines. Intervenant lors des travaux de la 8e réunion ministérielle du forum sur la coopération sino-arabe, tenu à Pékin, M. Messahel a affirmé que le partenariat stratégique sino-arabe a connu, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du forum de 2016-2018, un progrès significatif dans tous les domaines, se félicitant des relations sino-arabes qui «se dirigent constamment vers la concrétisation d’une véritable complémentarité dans les domaines technique, scientifique et culturel, la consolidation de l’investissement dans les projets d’infrastructures de base et le renforcement des capacités de production dans plusieurs pays arabes, ainsi que le rapprochement entre les opérateurs économiques arabes et chinois dans des projets productifs».

Qualifiant ce partenariat stratégique sino-arabe de «qualitatif», le ministre a indiqué que ce partenariat constitue «un exemple de réussite» de la coopération Sud-Sud, du fait qu’il ne se limite pas uniquement à la coordination en matière de questions politiques et sécuritaires d’intérêt commun, et à la coopération dans les domaines économique et commercial, mais englobe, aussi, le renforcement des échanges culturels entre les peuples arabes et la Chine. Dans ce cadre, M. Messahel a exprimé l’aspiration de l’Algérie à élargir les perspectives de la coopération sino-arabe à travers ce forum et son programme exécutif (2018-2020). Évoquant les relations entre l’Algérie et la Chine qui célèbrent, cette année, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le chef de la diplomatie algérienne s’est félicité des relations privilégiées liant les deux pays, lesquelles sont encadrées par la Déclaration portant établissement d'un partenariat stratégique global algéro-chinois, signée en 2014, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et son homologue chinois, Xi Jinping.



M. Messahel souligne les positions de l’Algérie vis-à-vis des questions internationales actuelles



Pour ce qui est des questions internationales, le ministre des Affaires étrangères a rappelé que depuis son indépendance, l’Algérie a toujours défendu les principes des Nations unies, notamment la préservation de la paix et de la sécurité internationale, et le règlement des conflits, à travers le dialogue, les moyens pacifiques et le développement des relations amicales entre les nations sur la base du droit des peuples à l’autodétermination et de la non-ingérence dans leurs affaires internes. Le ministre a ajouté, dans ce contexte, que l'idée du «Vivre ensemble en paix», enracinée dans la personnalité algérienne et qui a été portée par le Président de la République, rejoint, dans ses principes et ses objectifs, le concept de l'édification de la «Société de destin commun pour l’humanité», développé par le Président Jinping. Ceci appelle, poursuit M. Messahel, à œuvrer ensemble pour la concrétisation d'une paix durable dans le monde, basée sur la justice, le dialogue et la rencontre entre les civilisations et cultures. Évoquant la situation qui prévaut dans plusieurs régions du monde, le ministre a rappelé que l'Algérie «n'épargne aucun effort» en vue de lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent et le crime organisé, aux plans régional et international, à même de servir la stabilité et la paix, d'autant plus que la région arabe avait souffert et souffre toujours des retombées de l'instabilité et des interventions étrangères. Dans ce même cadre, il a salué le soutien constant de la République populaire de Chine (RPC) à la cause palestinienne, réaffirmant le soutien ferme de l'Algérie aux droits légitimes du peuple palestinien pour l'établissement de son État indépendant avec El-Qods Echarif pour capitale, aux frontières de 1967.

Un État qui ne peut être concrétisé sans la mobilisation de la Communauté internationale, comme en témoigne la dernière adoption par l'Assemblée générale (AG) des Nations unies (ONU) du projet de résolution présenté par l'Algérie récemment au nom du Groupe arabe, en faveur de la protection du peuple palestinien. Pour ce qui est de la crise libyenne, M. Messahel a réitéré la détermination de l'Algérie à poursuivre ses efforts en vue de soutenir le règlement de cette crise sous la supervision de l'ONU, à travers la solution politique qui passe par le dialogue inclusif et la réconciliation nationale entre les Libyens et le rejet des interventions étrangères, à même de garantir le retour de la stabilité en Libye et de préserver sa souveraineté et son intégrité territoriales, ainsi que l'unité et la cohésion de son peuple. Il a également appelé à la nécessité d'une solution politique, du dialogue et de la réconciliation, pour mettre fin à la crise en Syrie et au Yémen, en vue de préserver la stabilité et la souveraineté de ces deux pays frères et concrétiser leurs aspirations à la sécurité, à la stabilité et à la vie décente.