Chambre nationale d’agriculture : Pour une meilleure prise en charge du secteur

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a assisté aux travaux de l’assemblée générale ordinaire de la chambre algérienne de l’agriculture aux Pins maritimes d’Alger.

Les travaux de l’assemblée ont vu la participation des présidents et secrétaires généraux des 48 chambres d’agriculture de wilaya dans le sillage des assises nationales sur l’agriculture du 23 avril 2018 qui ont abouti à un certain nombre de recommandations dont la mise en œuvre interpelle la profession pour conjuguer ses efforts avec toutes les structures pour mettre son application.

La chambre nationale d’agriculture prévoit un plan d’action dont les principales recommandations portent entre autres sur la révision des statuts régissant les chambres d’agriculture et la mise en place de la carte numérique de l’agriculture. En coordination avec les ministères concernés, il est prévu également la poursuite de la labellisation des produits agricoles de terroir.

Une opération qui est considérée, selon les termes du ministre, comme «un aspect essentiel de notre politique agricole devant contribuer à restaurer l’équilibre de la balance commerciale», car pour réussir la diversification de l’économie et sortir de la dépendance des hydrocarbures, «l’ambition est de promouvoir les produits agricoles destinés à l’exportation», a ajouté le ministre qui a instruit sur la nécessité d’assurer «l’approvisionnement en produits régulièrement, comme condition sine qua non pour accéder aux marchés internationaux».

Pour sa part, le secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens, Mohamed Alioui, a tenu à remercier l’engagement des parties concernées, ministère et partenaires sociaux, pour tous les efforts mobilisés afin de hisser l’agriculture au rang des secteurs productifs, au sein de l’économie diversifiée.

M Alioui a remercié dans le même contexte, le Président de la République, pour les mesures prises au profit des agriculteurs et des paysans, ainsi que pour la valorisation de la portée et de la contribution du secteur agricole dans l’économie et «à la poursuite et la finalisation de tous les projets initiés».

Les agricultures appelés à s’assurer contre les aléas climatiques



Interpellé par la presse en marge des travaux, le ministre a affirmé que son département «est en train de mettre en œuvre les dispositions de la loi qui régit la profession», ajoutant que ses services «ont accompli un travail énorme depuis le début de l’année, par la réorganisation des conseils interprofessionnels de wilaya».

M. Bouazghi a par ailleurs indiqué que «le ministère de l’Agriculture a pu encadrer l’élection de 462 conseils qui concernent toutes les filières et toutes les wilayas», précisant que «17 filières sont organisées au niveau des wilayas» et le travail se poursuit pour «terminer la mise en place des conseils nationaux interprofessionnels des filières», a-t-il ajouté.

Il a également souligné que «la prise en charge du secteur par des professionnels sera bénéfique pour tous ceux qui œuvrent dans les différentes filières». Abdelkader Bouazghi a également appelé les agriculteurs à souscrire des assurances contre les dangers qui peuvent survenir, et ce à la lumière des pertes engendrées récemment par les agriculteurs de Tébessa et de Boumerdès suite à la détérioration des conditions climatiques.

Le ministre qui répondait à une question sur la possibilité d'indemniser les agriculteurs sinistrés, a affirmé être parmi les "partisans du travail transparent", soulignant que les "agriculteurs doivent souscrire des assurances car les caisses d'assurance se chargeront de les indemniser".

M. Bouazghi a rappelé, dans ce sens, que la Caisse nationale de la mutualité agricole est chargée de prendre en charge ces questions.



Toutes les mesures prises pour éviter la propagation de la fièvre aphteuse



En réponse à une question sur les préparatifs de l’Aid, Abdelkader Bouazghi a tenu à préciser d’abord que «la fièvre aphteuse concerne 40 cas isolés dans trois wilayas sur un total de plus de 20 millions de têtes», et «il n’y a pas lieu d’en faire un phénomène dangereux».

M. Bouazghi, a tenu a affirmer que son département a pris toutes dispositions nécessaires en prévision de la fête de l’Aïd par «l’interdiction des importations de bovins, le contrôle de déplacement des moutons atteints, mais aussi par la mobilisation des équipes de vétérinaires à travers le territoire national».

Il est impératif de «sensibiliser les éleveurs quant à l’usage des médicaments et le contrôle des aliments destinés aux animaux, car même avec les précautions prises, on ne peut pas s’engager à dire qu’il n’y aura pas d’imprévus».

Ces «imprévus», dont parle le ministre, concernent la prolifération de points de vente anarchiques en parallèle à ceux autorisés par les pouvoirs publics, c’est pourquoi il a affirmé que «les marchés ne relèvent pas du ministère de l’Agriculture» mais que son département assurera «le contrôle vétérinaire nécessaire» après avoir demandé aux walis «d’organiser des points de vente à travers les wilayas».

