Cérémonie d’investiture du Président turc

M. Ahmed Ouyahia s'est entretenu, lundi soir à Ankara, avec les responsables de plusieurs pays, en marge de sa participation à la cérémonie de prestation de serment du Président turc.

Il s'est notamment entretenu avec son homologue russe, Dmitri Medvedev avec lequel il a évoqué les moyens de la mise en œuvre des décisions dégagées par la commission mixte bilatérale réunie à la fin de l’année dernière. Le Premier ministre s'est entretenu, également, avec le Premier ministre du Niger, Briji Rafini, et passé en revue les "excellentes relations" de coopération et de bon voisinage existant entre les deux pays. Par ailleurs, M. Ouyahia a eu un bref échange avec les chefs d’Etat tchadien, Idriss Deby, gabonais, Ali Bongo Ondimba, et djiboutien, Ismail Omar Guelleh, ainsi qu'avec son homologue palestinien, Rami Hamdallah.

Rappelons que M. Ouyahia a pris part, lundi dernier à Ankara, en tant que représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à la cérémonie de prestation de serment du Président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour un nouveau mandat à la tête du pays. Il a assisté à la cérémonie d'investiture du Président Recep Tayyip Erdogan qui a eu lieu au complexe présidentiel, aux côtés de chefs d'Etat et de gouvernement représentant 22 pays. Un dispositif sécuritaire rigoureux composé de 10.000 agents a été mis en place pour sécuriser cet évènement. Le Président turc réélu a pris ses fonctions officiellement en prononçant le premier discours au complexe présidentiel devant les délégations officielles prenant part à la cérémonie. Lors de son allocution, le nouveau président turc s'est engagé à garantir le développement de son pays dans tous les domaines, notamment "la démocratie, les libertés, l'économie et l'investissement" et ce à travers "un nouveau concept d'administration". Pour rappel, M. Erdogan a été élu, le 24 juin dernier, pour un nouveau mandat de cinq ans au premier tour de ces élections, avec 52,59% des voix, contre le principal candidat de l'opposition, Muharrem Ince. Le Président Recep Tayyip Erdogan a donné ensuite un dîner en l'honneur de ses invités.