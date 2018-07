Mercato : Mahrez à Man City, cette semaine ou jamais

Riyad Mahrez est sur le point d’officialiser son transfert à Manchester City. L’international algérien est attendu, annoncent plusieurs médias anglais, dans les prochaines heures à City pour passer la visite médicale et signer son contrat. The Telegraph annonce, ce lundi, qu’un accord définitif à hauteur de 67 millions de livres a été trouvé entre Leicester City et Manchester City. Entre les deux clubs, le deal est donc passé, ce qui devrait concrétiser le transfert avant la fin de la semaine, comme l’explique le tabloïd anglais, dans la mesure où jusqu’ici, c’est les Foxes qui ont freiné le départ de leur

attaquant vedette.

De son côté, le Daily Star a annoncé que Manchester City négocie désormais directement avec les représentants de Riyad Mahrez les derniers détails du transfert, l’accord avec Leicester City étant déjà passé plus tôt dans la semaine.

Ainsi, le Daily Star annonce que les deux parties négocient actuellement sur un bail de cinq ans moyennant 200 mille livres par semaine. Soit un peu plus de 10 millions d’euros par an. Ce qui ferait de Riyad Mahrez, si les chiffres sont confirmés, le deuxième plus gros salaire des Citizens, juste derrière l’Argentin Aguëro, qui touche actuellement un salaire de plus de 11 millions. En principe, Riyad Mahrez est attendu avant la fin de la semaine à City pour passer la traditionnelle visite médicale d’usage avant d’être présenté à la presse au plus tard en début de semaine prochaine. Ce qui mettrait fin, si ça se confirme, à un long feuilleton d’un transfert annoncé qui aura duré près de trois ans. Wait and see…

Amar B.