CR Belouizdad : Les prémices d’une saison cauchemardesque

Les saisons se suivent et se ressemblent pour le CR Belouizdad. Tout porte à croire que l’équipe de Lâaqiba n’a pas su tirer les enseignements de ses précédentes expériences et encore moins de ses échecs répétés. Sauvé in extremis de la relégation, l’exercice écoulé, le Chabab s’apprête à vivre une autre année pour le moins compliquée. En effet, malgré un recrutement, plus ou moins judicieux, la formation belcourtoise, qui, faut-il le rappeler, a enregistré une saignée au sein de son effectif durant cette période estivale, risque bel et bien de connaitre sa pire saison. Tous les voyants sont d’ores et déjà au rouge, alors que l’équipe vient à peine de reprendre le chemin des entraînements. Absence presque totale des responsables du club, caisses vides, joueurs en grève, la préparation d’intersaison, qui vient pourtant tout juste de débuter, est sérieusement perturbée. Le nouveau coach Boughrara, qui a pris le relais après le bref passage d’Ait Djoudi à la tête de la barre technique du club, se trouve dans une situation assez délicate. Ce dernier, qui aurait bien aimé entamer la préparation avec l’ensemble de ses éléments, est contraint de travailler avec un groupe réduit, en attendant l’issue de la profonde crise que couve le Chabab. Il doit désormais revoir son programme de préparation en fonction de la disponibilité des joueurs. Les séances d’entraînement enregistrent chaque jour l’absence de nouveaux éléments, qui ont décidé de se joindre au mouvement de boycott. Par ailleurs, le stage précompétitif à l’étranger, prévu dans un premier temps au Maroc, puis en Tunisie, pourrait être annulé en raison du manque de moyens. Le technicien envisagerait lui aussi un départ, si la situation persiste. Il ne veut en aucun cas être associé de près ou de loin au naufrage annoncé du CRB. Par ailleurs, le président Bouhafs est toujours aux abonnés absents, alors que son intérim, Chettouf, voit sa crédibilité s’effriter chaque jour un peu plus, à cause des engagements non tenus par la direction du CRB vis-à-vis des joueurs. Les anciens joueurs, titulaires de chèques de garantie, à l’image de Selmi et Tariket, envisagent sérieusement de saisir la justice pour récupérer leurs dû. Ils étaient frustrés et très en colère contre les dirigeants du club, lorsqu’ils se sont déplacés, en début de semaine, à la banque pour se faire payer. D’autre part, les nouvelles recrues, comme Balegh, Nessekh ou encore Boulakhoua, pensent à résilier leurs contrats respectifs, après s’être rendus compte que Bouhafs n’a pas tenu ses promesses. Au rythme où vont les choses, l’été s’annonce chaud dans la maison belouizdadie.

Rédha M.