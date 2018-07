Abdelkrim Nemdil, défenseur du CABBA : « Toutes les conditions sont réunies »

Comment cela se passe avec votre nouveau club ?

Tout se passe bien jusqu’à présent, Dieu merci, avec ma nouvelle équipe. Je ne me sens pas du tout dépaysé. La plupart des joueurs, on se connait entre nous. L’accueil a été chaleureux. A présent, place au travail.



Justement, dans quelles conditions avez-vous entamé la préparation ?

Rien à dire sur ce plan-là. Toutes les conditions sont réunies ici à Bordj pour bien travailler et rester concentrés sur la préparation qui est une phase très importante si l’on aspire à réussir une bonne saison. La préparation physique est primordiale. Le technico-tactique ne pourra que bien suivre. Tout le monde est motivé et déterminé à bien bosser.



L’entraîneur José Maria Noguès est à cheval, n’est-ce pas ?

Oui. C’est un coach très consciencieux qui ne laisse rien au hasard. Il nous a transmis son message et nous a bien expliqué sa démarche, sa façon de travailler et ce qu’il attend de nous. Il a insisté sur la discipline, la concentration de tous à l’entraînement et le suivi de ses consignes et recommandations. Et surtout travailler dans un bon état d’esprit avec une grande solidarité au sein du groupe.



L’ambiance est bonne donc au CABBA...

Oui, c’est exact. Tout le monde donne du sien pour qu’il en soit ainsi. Il est important de travailler dans un bon climat et dans une bonne ambiance. La phase préparatoire est très difficile.

C’est une phase cruciale et difficile où le mental doit être solide pour persévérer et supporter la grande charge de travail nécessaire pour être prêt à aborder la nouvelle saison.



Quelles sont vos ambitions pour la nouvelle saison ?

Comme vous le savez, le CABBA est de retour en Ligue 1. On tentera donc de faire bonne figure et de réussir une bonne saison. Les dirigeants ont mis le paquet pour réussir un bon recrutement et ils ont ramené un technicien de qualité. Ils tiennent donc à construire une équipe solide et conquérante, capable de durer surtout en Ligue 1.

La première des choses sera d’assurer le maintien. Une fois cela fait, si on peut faire mieux, tant mieux.



Le CABBA dispose de l’effectif pour…

Je pense que nous disposons d’un effectif de qualité capable d’aller de l’avant. En plus, on travaille très bien avec José Maria. Ses séances d’entraînement sont très intéressantes. On y prend vraiment plaisir même s’il nous fait souffrir.



Optimiste ?

Oui, bien sûr. Il faut bien l’être. Au CABBA, il y a tous les moyens de la réussite.

A nous les joueurs d’être à la hauteur des attentes des supporters et faire en sorte que la joie de l’accession se poursuive avec d’autres succès inchallah.

Mohamed-Amine Azzouz