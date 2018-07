Juventus : Le feuilleton Ronaldo rebondit avec un appel de l’entraîneur

La presse italienne en parle tous les jours, il arrive, il va arriver, il est presque là... Le feuilleton Cristiano Ronaldo, attendu à la Juventus de Turin, a rebondi avec l'annonce d'un échange téléphonique entre l'entraîneur Massimiliano Allegri et la star portugaise, mardi dans la Gazzetta dello Sport. «Allo Ronaldo», titre du quotidien sportif qui affirme que l'entraîneur de la Juve a appelé la star du Real Madrid. Une nouvelle preuve, s'il en était encore besoin, que ce transfert est quasiment fait, selon le journal. Et peu importe s'il ne souffle mot du contenu de la conversation, qui remonterait à vendredi passé, l'important c'est qu'elle ait eu lieu en toute «cordialité». La Gazzetta croit également savoir que Jorge Mendes, l'agent de l'attaquant de 33 ans, est attendu mardi à Madrid où une réunion du comité directeur du Real serait prévue. Mais pour le Corriere dello Sport la réunion a été renvoyée «pour ne rien révéler».

«L'affaire Cristiano Ronaldo s'est transformée en une partie d'échecs», relève encore le journal, pour qui néanmoins l'impasse actuelle pourrait se débloquer dans les heures à venir). Encore faut-il se mettre d'accord sur le prix à payer : 120 millions d'euros, selon la Gazzetta, entre 130 et 150 millions selon le Corriere, qui cite des sources proches du Real Madrid. Selon plusieurs médias, la Juve proposerait à CR7 un contrat de quatre ans payé 30 millions nets par saison alors que le Portugais juge que son salaire, estimé à 23,6 millions d'euros par an, au Real est trop bas. Au Real depuis 2009, le quintuple ballon d'Or avait fait tourner la tête de la planète football en déclarant le 26 mai, quelques minutes après la victoire des «Merengues» en finale de la C1, que «c'était bien de jouer» au Real, en utilisant le passé...