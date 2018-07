Projets d’investissement relevant du secteur de la Solidarité nationale : Impliquer le privé

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis l’accent, lundi, lors de sa visite de travail et d’inspection à la wilaya d’Aïn Témouchent, sur «l’importance d’impliquer le secteur privé dans des projets d’investissement relevant du secteur de la Solidarité nationale».

Présidant la pose de la première pierre de la construction d’un centre spécialisé dans la prise en charge et la réhabilitation des enfants autistes dans la ville d’Ain Temouchent, la ministre a déclaré que «le gouvernement a adopté récemment un décret exécutif, en cours de publication prochainement, qui permet d’ouvrir la voie aux privés pour investir dans des établissements spécialisés dans la prise en charge des enfants atteints d’une déficience mentale».

«Le ministère prend en charge 2.554 enfants autistes au niveau des centres du pays», a indiqué la ministre, soulignant qu’il a été procédé «à l’ouverture d’espaces au niveau des centres spécialisés dans la prise en charge des handicapés mentaux où le ministère a ouvert des classes en faveur des autistes en vue d’une meilleure prise en charge psychologique, éducative et pédagogique». Mme Eddalia a ajouté que «certains walis ont pris l’initiative d’ouvrir des centres en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la Condition de la femme à Bouira, à Tlemcen et à Alger en attendant l’ouverture d’un centre dans la wilaya de Ain Temouchent, mettant en exergue l’importance de l’implication du secteur privé dans la prise en charge de ces catégories de la société».

La ministre a visité également une crèche privée où elle a souligné la nécessité de «renforcer et d’intensifier les contrôles au niveau de ces jardins d’enfants pour vérifier leur conformité au cahier de charge en vigueur». La première responsable du secteur «a insisté sur l’importance de l’utilisation de la langue arabe dans les crèches et les classes préparatoires relevant de ces structures». La ministre de la Solidarité nationale s’est rendu en outre au centre de solidarité consacrée aux enfants des wilayas du sud issus des familles démunies qui accueille 600 enfants des wilayas de Naama et Tindouf sur 7.600 enfants bénéficiaires de colonies de vacances relavant du secteur au niveau de 14 wilayas côtières durant la saison estivale en cours.

A ce propos, le ministre a appelé à «l’intensification des activités culturelles et sportives en coordination avec les secteurs de la Culture et des Sports et de la jeunesse, ce qui permet aux enfants des colonies de vacances d’acquérir de nouveaux comportements». A l’auditorium de la maison de la culture, la ministre a procédé à la distribution d’un quota de motocycles et de chaises électriques au profit des personnes aux besoins spécifiques tout en remettant des chèques bancaires aux bénéficiaires de micro crédit. Mme Eddalia a également distingué les majors de promo des examens de fin de cycle primaire et ceux du Brevet d’enseignement moyen (BEM).

La ministre a aussi estimé que le dispositif du micro-crédit mis en place par l’Angem a donné des résultats positifs, assurant que l’Etat poursuivra son soutien à ce dispositif et accompagnera les porteurs de projets. La ministre, en visite dans la wilaya d’Aïn Temouchent, en inspectant un projet-pilote de fabrication de barques, initié, dans la commune de Sidi Safi, par un bénéficiaire de ce dispositif, a estimé que ce projet reflète l’efficacité du micro-crédit mis en place par l’Angem et l’Etat est disposé à soutenir ce dispositif et à accompagner les porteurs de projets. Mme Eddalia a rappelé que l’Angem dispose d’un portail numérique qui permet aux bénéficiaires de ce dispositif de se faire connaître à l’échelle nationale, de présenter leurs produits et services, ajoutant que l’Agence propose également d’autres dispositifs de soutien et d’accompagnement permettant d’agrandir et d’élargir les projets d’investissements réussis. Selon les données fournies sur place, la wilaya d’Aïn Temouchent, par le biais de l’Angem, a enregistré le lancement de 1.200 projets pour un coût de 101 millions DA et ce, depuis le lancement du dispositif du micro-crédit. L’Agence a également assuré 400 formations spécialisées aux porteurs de projets. Pour l’année en cours, la wilaya a bénéficié d’une enveloppe de 943,73 millions DA en plus d’un programme complémentaire de 177 millions DA dans le cadre des activités de l’Agence de développement social (ADS). Par ailleurs, la ministre a visité, à la maison de la culture du chef-lieu de wilaya, une exposition de produits réalisés par le mouvement associatif.

Elle a aussi inspecté des stands dédiés aux projets réussis et financés dans le cadre du micro-crédit. Elle a saisi cette opportunité pour réaffirmer le soutien de l’Etat à ce dispositif et sa détermination à accompagner les projets d’investissements réussis, créateurs de richesses et d’emplois. Dans la commune de Beni-Saf, Mme Eddalia s’est rendu à l’établissement de l’enfance assistée où elle a insisté sur la nécessité d’une meilleure prise en charge de cette frange et de garantir tous les conditions nécessaires au profit de ces enfants. Au centre des personnes âgées de la ville, la ministre a demandé à ce que les pensionnaires vivent dans de bonnes conditions, dans le respect et la dignité.