Conférence à Dar El-Imam El-Hachemi Tidjani : un savant, une œuvre, un héritage

Revivifier l’âme d’une nation passe d’abord par l’acte de ressusciter l’œuvre de ses élites, tel est l’objectif de l’organisation, hier à Dar El-Imam (Alger), d’une conférence sur le cheikh «Hachemi Tidjani : parcours et trajectoires».

La conférence, animée par des historiens et d’anciens élèves et amis du cheikh Tidjani, a vu la présence de cadres du ministère des Affaires religieuses, ainsi que d’un ensemble de chercheurs et de prédicateurs venus nombreux tirer profit des témoignages sur la vie et l’œuvre de l’érudit.

Les racines multiculturelles de cheikh Tidjani (né a Rabat en 1918), son engouement pour l’acquisition des savoirs, ses premières lectures et l’influence qu’avait exercée sur lui son père, qui a réussi à traduire le Coran, ont certainement contribué à forger en lui cet esprit ouvert. Epris de liberté et de justice, il a apporté sa participation à la lutte pour le recouvrement de la liberté, notamment comme responsable du service francophone de la radio «Sawt El-Djazaïr», durant la guerre de Libération.

Les contributions à la conférence ont été faites par Amar Talbi, Mohamed El-Amine Belghith, Mohamed Hadi El-Hassani, entre autres intervenants.

Le premier à prendre la parole était Mohamed El-Amine Belghith, où le chercheur est revenu sur le parcours scientifique de Tidjani qui a quitté ce monde en 2002, à l’âge de 84 ans, laissant derrière lui une œuvre magistrale, «que nous devons ressusciter», en hommage à un érudit «qui a consacré sa vie à la recherche et l’écriture». L’engouement pour la recherche et l’écriture à fait de «cheikh Hachemi Tidjani, un ardent défenseur des valeurs de la société algérienne», relate l’intervenant qui a expliqué que pour Cheikh Tidjani, la mobilisation du savoir acquis n’a pour autre objectif, que la contribution à l’édification d’une nation immunisée par le savoir et attachée à ses racines et à son histoire.

Le professeur Amar Talbi a ponctué le débat organisé sur l’œuvre de cheikh Tidjani, en insistant sur les conditions dans lesquelles il l’a écrite avec «une singulière acuité et une éloquence exemplaire». Le chercheur est revenu, dans le contexte de sa contribution, sur les motifs ayant conduit à la suspension des activités de l’association «El-Qiyam El-Djazaïria» (valeurs algériennes). Dr Talbi a évoqué «la lettre envoyée au président égyptien Abdel Nasser, pour revoir le jugement de condamnation à mort à l’encontre de Sayyid Qotb». Pour rappel, cette association a été créée par d’éminents intellectuels et hommes de lettres, à l’instar de Zohir Ihaddadene, Chérif Qessar, entres autres.

Les interventions des différents participants, et les témoignages de ceux qui ont connu l’érudit de près ont révélé l'ardeur de ses idées et écrits, sa ferveur et sa cohérence intellectuelle, sa passion pour le sport (puisqu’il a écrit aussi un livre sur le sport, et était lui-même un sportif).

L’ensemble des intervenants a cependant tenu à témoigner qu’El-Hachemi Tidjani a marqué les esprits par son humanisme, par sa pensée, par ses écrits, ainsi que par sa riche production intellectuelle et son action scientifique au sein de l’université d’Alger, où il était professeur d’histoire des civilisations et président du conseil scientifique de la faculté des sciences islamiques.

Parmi les écrits et livres qu’il a laissés derrière lui, notons La Mecque et Médine aujourd’hui (édité par l’ENAL en 1991), ainsi que la traduction vers le français du livre de Chakib Arslan, Cause de la régression des musulmans. Cheikh Tidjani a dirigé aussi la revue Humanisme musulman.

Tahar Kaidi