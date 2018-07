Au Forum d’El Moudjahid : Les victimes du napalm durant la guerre de libération

«Durant la guerre de Libération nationale, le napalm a été utilisé par le colonialisme français dans près de 90% des batailles», a déclaré, hier, M. Mohamed Lahcène Zeghidi, professeur d’histoire à l’université d’Alger.

Pr Zeghidi, qui s’exprimait hier au Forum de la mémoire d’El Moudjahid, lors d’une conférence à caractère historique sur l’armement interdit utilisé par le colonialisme français contre le peuple algérien, a précisé que ce taux concerne la période allant «de janvier 1955, au cessez-le-feu en mars 1962, et cela au cours de centaines de batailles».

Le professeur a également souligné que les avions utilisés avaient une capacité de deux bombes, et qu’il leur était interdit de revenir avec les bombes, étant donné qu’ils craignaient une éventuelle catastrophe.

Les effets du napalm demeurent à ce jour «visibles sur l’humain, sur la flore et sur la roche», a fait remarquer l’orateur. Évoquant les régions les plus affectées par cette arme tueuse, il cite, notamment, l’Ouarsenis, les Aurès et le Djurdjura. Le conférencier note aussi que les régions sahariennes gardent aussi les stigmates de l’utilisation de ces armes interdites, à l’image notamment de la wilaya actuelle d’Adrar. «Lorsque le napalm est lancé, c’est toute la région qui est brûlée, même les roches se désintègrent», affirme le Pr Zeghidi. En somme, les écosystèmes touchés par le napalm sont carrément détruits.

Revenant ensuite sur l’historique de cet armement interdit, le spécialiste souligne que le napalm a été inventé en 1942 à l’université de Harvard, pour être utilisé dans des bombes et les lance-flammes. Cet armement a aussi été utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. On retiendra également que les Français avaient déjà utilisé le napalm en Indochine, en janvier 1951, lors de la bataille de Vinh Yen. Il faut savoir cependant que depuis 1980, une convention des Nations unies interdit son utilisation contre les populations civiles.

Le droit international humanitaire interdit lui aussi cet armement, prenant sa source dans les Conventions de Genève qui proscrivent «toutes les armes ne faisant pas la distinction entre les civils et les combattants».

Lors de son exposé, le conférencier s’est longuement exprimé sur l’impact de ces bombes incendiaires, qui, une fois larguées, causent une température dépassant les 4.000 degrés ; c’est dire l’ampleur des brûlures causées aux victimes, et ce en cas de survie, cela s’entend.

Le conférencier indique en effet que le napalm cause de graves brûlures sur les personnes exposées à ces projections enflammées. « En fait, sa texture de gel colle à la peau et brûle les tissus jusqu'à l'os, sans qu'il soit possible de stopper sa combustion. Aussi, ce gel est souvent combiné au phosphore blanc qui amplifie ses effets, puisque celui-ci permet d'enflammer le napalm et sert de détonateur dans ce type de bombe incendiaire».

Selon une documentation disponible sur le net, «lorsqu'une bombe au napalm explose au sol, le phosphore s'enflamme en premier à haute température, en laissant une traînée blanche caractéristique, puis le napalm s'enflamme. Il en résulte une grande boule de feu qui progresse rapidement et qui atteint la taille d'un immeuble de plusieurs étages pour les plus grosses munitions incendiaires».

Pour le Pr Zeghidi, 75% des victimes qui ont survécu au napalm vivent avec des brûlures de quatrième degré, rappelant que dans ces cas, la peau est carbonisée et présente un aspect cartonné.

Cette rencontre à caractère historique a vu le témoignage de nombre de moudjahidine, notamment Ahmed Guenaoui et Abdelkader Cheriet, qui gardent encore les séquelles de cette arme dont l’utilisation est aujourd’hui formellement interdite. Et c’est dans une ambiance chargée d’émotions suite à la commémoration de ces souffrances vécues, que ces témoins vivants de l’histoire ont plongé l’assistance — le temps d’une conférence — dans notre glorieuse Révolution, une révolution qui a été couronnée de succès, grâce aux moudjahidine et moudjahidate ayant consenti le sacrifice suprême, pour que notre pays puisse vivre aujourd’hui libre et indépendant.

Soraya Guemmouri