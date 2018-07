Les précisions du Porte-parole du MAE

Le ministère des Affaires étrangères a apporté, hier, des précisions sur l’entretien accordé par le chef de la diplomatie algérienne à l’agence de presse chinoise Xinhua dans lesquelles il déplore «des rajouts et des extrapolations induisant en erreur les lecteurs». Dans l’interview accordée à Xinhua, le ministre avait abordé la coopération bilatérale entre l’Algérie et la Chine, en évoquant les projets d’infrastructures que des entreprises chinoises s’emploient à réaliser dont, entre autres, l’intérêt accordé par l’Algérie à la réalisation du port d’El Hamdania (120 km nord-ouest d’Alger). L’Agence chinoise attribue, dans l’entretien publié, des chiffres au ministre sur ce projet, alors que le porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Chérif, affirme qu’il n’avait pas avancé ces statistiques. Sur ce sujet, M. Messahel a réaffirmé l’intérêt que les hautes autorités algériennes accordaient au projet du «Port du Centre». Il a, ainsi, insisté sur le caractère stratégique de ce projet sur les plans national et international. «Il permettra de faire la jonction entre les marchés chinois et africains, via la route transsaharienne reliant Alger à Lagos (Nigeria)», a-t-il affirmé. «Le projet constituera un pôle pour attirer les investisseurs vers la zone logistique importante entourant le port et à travers elle vers les zones de la Méditerranée et de l’Afrique», a-t-il dit. Ainsi, dans la mise au point adressée à Xinhua, dont l’APS détient une copie, le porte-parole du MAE a précisé que «M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, a accordé, le 7 juillet 2018, avant son départ en visite officielle en Chine, une interview à l’agence de presse chinoise (Xinhua)». «Cette interview a été, d’abord, publiée le même jour sous forme de synthèse, avant d’être publiée, le 9 juillet, sous sa forme intégrale ‘’questions - réponses’’», a-t-il souligné. Il a ajouté que «dans sa synthèse du 7 juillet, Xinhua a pris une certaine liberté, notamment à travers l’inclusion de chiffres, statistiques et autres affirmations attribués à Monsieur le ministre, faisant ainsi des extrapolations qui peuvent induire en erreur les lecteurs». «Ces rajouts, tout comme ces digressions, n’engagent, donc, que l’agence Chine nouvelle», a conclu M. Benali Chérif. L’intégral de l’interview est reproduit sur les sites de l’APS (arabe et francais : www.aps.dz).