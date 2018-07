Scolarisation des enfants en situation de handicap

Les participants à une formation sur les troubles d’apprentissage chez les enfants dyslexiques ont appelé, hier à Oran, à la création d’un dispositif pour accompagner les personnes en situation de handicap durant leur scolarisation. «Il est plus qu'impératif de créer un ou des dispositifs pour accompagner les personnes en situation de handicap dans leur scolarisation, leur professionnalisation et socialisation», a insisté Dr. Yazid Haddar, spécialiste, en marge d’un workshorp d’évaluation neuropsychologique des troubles d’apprentissage, déficience intellectuelle, dyslexie, autisme, qu’il a présenté, à travers des études de cas pratiques, au deuxième jour de cette rencontre. Il a estimé également nécessaire de créer un centre de référence des législations pour encadrer le diagnostic, estimant que la formation des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes reste insuffisante. Relevant quelques insuffisances en matière de formation et d’évaluation de tests, notamment par rapport aux normes de la société algérienne, Dr. Haddar a insisté sur le bilan psychiatrique et les outils d’évaluation psychologique des troubles d’apprentissage. Pour sa part, le neuropsychologue, Dr. Mohamed Hadbi, enseignant à l’université Oran 2, qui s’est appuyé sur des statistiques des cas d’échec scolaire, a appelé à la création de classes spécialisées dans les établissements scolaires pour enfants aux besoins spécifiques encadrées par des enseignants spécialisés et pris en charge par le ministère de l’Education nationale pour assurer leur formation au même titre que les enfants valides. Les données statistiques fournies par la Direction de la santé et de la population de la wilaya d’Oran font état de 10.063 cas d’échec scolaire dont 914 enfants dépistées dyslexiques, a confirmé Souad Yahiaoui, présidente de l’Association algérienne pour la protection des enfants dyslexiques de la wilaya d’Oran. Une centaine d’experts, entre professionnels de l’éducation et divers spécialistes du corps médical, prend part à cette formation sur les troubles d’apprentissage chez les enfants dyslexiques, qui se poursuivra jusqu’au 12 juillet courant à l’établissement spécialisé pédiatrique d’El Menzeh (Oran). «Cette rencontre a été mise à profit pour permettre aux spécialistes algériens et français, qui animeront des ateliers, de vulgariser les concepts et sensibiliser les parents d’enfants dyslexiques sur ces troubles qui se manifestent précocement durant le développement de l’enfant avant le début de sa scolarité». Selon le programme, il est prévu, aujourd’hui, une conférence-débat sur la scolarisation des personnes en situation de handicap en Algérie qui sera animée par le Pr Ahmed Tessa, ex-conseiller au ministère de l’Education nationale.