Éducation : Examens professionnels de promotion

l 38.014 candidats inscrits attendus ce 15 juillet pour passer les examens professionnels de promotion à 27 grades.

l Ouverture à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 juillet de la plateforme électronique de recrutement pour les deux paliers, moyen et secondaire.

Pas moins de 38.000 candidats devront passer dimanche prochain, les examens professionnels de promotion organisés par le ministère de l’Education nationale. C’est ce qu’a annoncé, hier, Mme Nouria Benghabrit, ministre de l'Education nationale sur sa page officielle Facebook.

Les épreuves de ce 15 juillet concerneront 11.487 postes repartis sur 27 grades (inspecteur, directeur, intendant, superviseur, censeur, conseillé, attachés de laboratoire...).

Par ailleurs, la ministre a annoncé l’ouverture à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 16 juillet prochain de la plateforme électronique de recrutement pour les deux paliers moyens et secondaires

«La plateforme électronique de recrutement pour les deux paliers moyen et secondaire sera ouverte du 11 au 16 juillet en cours», a fait savoir Mme Benghabrit, dans une publication sur sa page Facebook et Twitter, précisant que l'exploitation des listes de réserves au titre de l'année 2017 se fera selon les besoins de chaque wilaya.

Elle a, dans le même contexte, indiqué que les enseignants concernés participeront à la formation préparatoire qui sera organisée à partir du 25 juillet.Il convient de rappeler qu’un concours national externe pour le recrutement d’enseignants primaires et d’autres grades administratifs a été organisé le 12 juin dernier. Un concours auquel ont pris part quelque 740.000 candidats. À noter, également, que la ministre de l’Education nationale avait précédemment annoncé l’ouverture de 8.586 postes d’emploi au profit d’enseignants du cycle primaire et d’autres grades administratifs. Il s’agit de 3.378 postes d’enseignant primaire, 329 postes de conseiller d’orientation et de guidance scolaire et professionnelle, 213 postes d’intendant, 694 postes de sous-intendant, 2.265 postes de superviseurs de l’éducation, 300 postes d’attaché principal de laboratoire et 1.407 postes d’attaché de laboratoire.

Ainsi, ce sont 121.954 candidats retenus aux épreuves écrites du concours national de recrutement d’enseignants du cycle primaire et quelque 428 candidats admis à passer l’épreuve orale du concours de recrutements des grades administratifs, prévus du 16 au 17 juillet prochains.

Notons que le ministère de l’Education avait lancé en juin 2017, un concours pour le recrutement de 10.009 enseignants, dont 4.759 pour le secondaire et 5.250 postes pour le moyen.

Mme Benghabrit avait fait savoir, dans une déclaration, que cette opération de recrutement de nouveaux enseignants vise à faire face au déficit enregistré dans certaines matières essentielles. «Cette démarche entreprise par le département intervient dans le but de combler le vide que connaissent certains établissements scolaires en matière d’encadrement pédagogique dans les filières scientifiques notamment», a-t-elle expliqué.

La ministre de l’Education mettra en avant le fait que l’opération de recrutement tient compte du «mérite et du classement» en exploitant d’abord la liste de wilaya inscrite dans la plate-forme de recrutement 2017, puis la liste nationale.

Il faut savoir que l’exploitation des listes de réserve pour les enseignants du cycle primaire, dans le cadre du concours 2016, s’est achevée en décembre 2017, tandis que celle de la liste de réserve pour le concours de recrutement des enseignants du moyen et du secondaire prendra fin le 31 décembre 2018.

Kamélia Hadjib