Aïn Temouchent : 156 candidats à l’émigration clandestine interceptés

Les éléments des gardes-côtes relevant du groupement territorial de Beni-Saf, dans la wilaya d’Aïn Temouchent, ont intercepté hier en mer, 16 candidats à l’émigration clandestine dont deux femmes et une fillette de 5 ans, a-t-on appris de ce corps constitué.

L’opération a été menée au cours d’une patrouille qui a permis de repérer l’embarcation pneumatique dans une zone située à 20 miles au nord des côtes de Beni-Saf.

Les 16 candidats à l’émigration clandestine qui ont tenté de rejoindre les rives espagnoles, sont originaires de la wilaya d’Oran et parmi eux se trouvaient deux femmes et une fillette de 5 ans, a-t-on indiqué. Les mis en cause ont été débarqués au port de Beni-Saf et doivent être présentés devant la justice.

L’embarcation pneumatique et un moteur de 40 CV ont été saisis, ont précisé les mêmes sources. Il s’agit de la deuxième affaire du genre en l’espace de 24 heures.

Les gardes-côtes du port de Bouzedjar, dans la même wilaya, ont intercepté lundi, une embarcation pneumatique à bord de laquelle se trouvaient 18 personnes tentant de rejoindre clandestinement les côtes espagnoles.