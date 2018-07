In Guezzam et Tlemcen : Arrestation de 4 contrebandiers et narcotrafiquants

Deux contrebandiers ont été arrêtés, lundi, à In Guezzam par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), alors que deux narcotrafiquants ont été également arrêtés par des éléments de la Gendarmerie nationale à Tlemcen, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a arrêté, lundi, à In Guezzam/6e RM, deux contrebandiers et saisi quatre détecteurs de métaux, (7,61) tonnes de denrées alimentaires, (550) litres d’huile de table, et (4.416) unités de produits de nettoyage, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté deux narcotrafiquants à Tlemcen (2e RM) et saisi 550 grammes de kif traité», précise la même source.

Par ailleurs, des Garde-côtes «ont mis en échec, à Ain Témouchent (2e RM), une tentative d’émigration clandestine de (18) personnes qui étaient à bord d’une embarcation de construction artisanale, alors que deux immigrants clandestins ont été interceptés à Tlemcen (2e RM)», souligne le communiqué.