Concours d’accès aux écoles militaires : Les procédures simplifiées

Le ministère de la Défense nationale a décidé de procéder à l’allégement du dossier d’inscription au différents concours d’accès à ses écoles. Il suffira désormais de remplir une fiche de renseignements type, une copie du titre ou du diplôme exigé, une copie de la carte d'identité et une photo d'identité pour constituer le dossier préliminaire pour les citoyens et citoyennes algériens désireux d’intégrer les rangs de cette prestigieuse institution. «Cette décision intervient dans le cadre de la modernisation de l'administration militaire initiée par le Haut Commandement de l'ANP» indique le MDN sur son site officiel. Cet allègement concerne particulièrement les candidats officiers dans tous les établissements de formation de l’ANP ainsi que les personnels civils assimilés .Ces derniers doivent être en situation régulière vis-à-vis du Service National. Il faut dire que ces mesures simplifiées interviennent en temps opportun, notamment avec l’annonce prochaine des résultats de l’examen du baccalauréat, où nombreux seront les lauréats désireux de s'inscrire au niveau des écoles militaires qui offrent une formation de haut niveau. Dans les détails, et s’agissant par exemple des conditions de recrutement des officier des forces terrestres, l’on apprendra que le concours d’accès est ouvert aux candidats titulaires du bac 2018 avec une moyenne générale de 12/20 au minimum dans les séries sciences expérimentales, mathématiques, techniques mathématiques (génie mécanique, génie civil, génie électrique, génie des procédés). La formation est d’une durée de cinq années. Pour les officiers des forces aériennes, navales, de défense aérienne du territoire, et la Gendarmerie nationale, les même conditions sont requises en tenant compte des notes obtenues en mathématiques, physique, français, anglais et en éducation physique et sportive. La durée de formation est également fixée a cinq années dans les différentes formations de licences académiques proposées. A noter que la Direction des Ecoles des cadets de la nation organise un concours d’admission des cadettes et cadets de la nation dans les deux cycles d’enseignement, moyen et secondaire. Les inscriptions se font exclusivement par voie électronique à travers le portail de préinscription du ministère de la Défense nationale : http://preinscription.mdn.dz/cadet. La date limite des inscriptions est fixée au 15 juillet.

Les dix écoles des Cadets de la nation que compte le pays assurent un enseignement, en internat, avec le même programme d’enseignement que les autres établissements éducatifs, parallèlement à une formation paramilitaire adaptée. Ces établissements qui dispensent un enseignement de très haut niveau, sont très sollicités par les parents qui veulent que leurs enfants fassent partie de l’élite militaire, scientifique et intellectuelle du pays. Il faut dire que le taux de réussite est de 100% aux examens du BEM et du baccalauréat. Un résultat obtenu par les écoles des cadets de la nation de Blida, Oran et de Sétif et ce grâce à la rigueur, la discipline et le sérieux imposés par ces institutions à leurs élèves.

Par ailleurs, l’ANP a également annoncé qu’elle va procéder, au courant de cette année, à un recrutement massif où pas moins de 25.000 civils sont appelés à renforcer les différentes structures industrielles de cette institution. Il convient de rappeler, à cet effet, que l’industrie militaire dispose actuellement de dix sociétés à travers le territoire national exerçant dans diverses branches telles que la mécanique, le textile, l’électricité ou les industries chimiques, pour ne citer que celles-là. Pour ce qui est de la Société algérienne pour la fabrication des véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif, de Tiaret, son usine atteindra une capacité de 25.000 unités annuellement.

Sarah A. Benali Cherif