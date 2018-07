Lutte antiterroriste : La stratégie efficace de l’ANP

Des moyens logistiques de haut niveau, un service de renseignement opérationnel dont la compétence n’est plus à démontrer, une mobilisation et une présence des effectifs sur le terrain, c’est sur la base d’une telle stratégie, sans ces réadaptée selon le besoin, que le Haut commandement de l’ANP consacre des prouesses successives dans le cadre de la lutte anti- terroriste. Les résultats obtenus au courant du premier semestre de l’année en cours certifient, d’une part, de la pertinence de l’approche adoptée par l’Armée nationale dans son offensive anti terroriste ininterrompue, et de l’autre de la consolidation de la situation sécuritaire partout à travers le pays, tant les criminels traqués sont indéniablement voués à l’agonie. Et pour cause, de janvier à fin juin dernier, ce n’est pas moins de 117 terroristes neutralisés parmi lesquels une vingtaine ont fait l’objet d’élimination physique. Plus de la moitié de ces terroristes mis hors d’état de nuire, soit 66 se sont rendus aux autorités militaires, et la plus grande majorité de ces redditions ont été enregistrées à Tamanrasset, à l’extrême Sud. Dans cette même wilaya frontalière, le mouvement des redditions à répétition est signe de l’essoufflement des organisations terroristes «infestant» la bande de Sahel. L’on retrouve d’ailleurs parmi ces repentis, au profil dangereux pour certains, des responsables à la tête des ces organisations criminelles qui n’ont d’autres alternatives que de mettre un terme à leur activité nuisible compte tenu du resserrement de l’étau dont il font l’objet continuellement de la part des éléments de l’ANP mobilisés dans le cadre de la surveillance et le contrôle des frontières du Sud. Le 20 juin dernier, 7 terroristes se sont rendus aux mêmes services opérationnels à Tamanrasset. D’autres redditions non moins importantes ont été enregistrées au courant du semestre dernier dans les régions du nord du pays, à l’exemple de celle concernant l’irréductible O. Farid, dit Abou Moussa qui a avait rejoint les groupes terroristes en … 1994. Cet assaillant mis hors d’état de nuire s’est rendu, rappelle t-on, suite à l’appel de sa femme qui elle même s’est rendue aux autorités, en avril dernier, en compagnie de sa famille composée d’une dizaine de membres. Les redditions de terroristes sont «des opérations de qualité qui reflète la détermination de toutes les composantes de l’ANP, notamment les unités chargées de la lutte antiterroriste, à assainir notre pays des restes de ce fléau, et confirme également l’efficacité de la stratégie clairvoyante adoptée par la Haut commandement de l’ANP à travers ses démarches et initiatives, à l’instar des multiples appels à la repentance, afin de rejoindre la bonne voie et regagner la société» peut-on lire, à juste titre sur le site du MDN. Sur autre volet, les différentes unités de l’Armée nationale déployées à travers le pays sont parvenues au courant du semestre dernier à l’arrestation de près d’une soixantaine d’éléments de soutien aux réseaux terroristes. Les mêmes services ont aussi découvert et détruits plus de 300 casemates et caches pour terroristes en sus de deux ateliers de confections d’armes et d’explosives. A cela s’ajoute la saisies d’importante quantité de munitions et d’armements de différents calibres. Lors de son allocution prononcée ce lundi à l’occasion de la cérémonie de remise de prix de l’ANP pour la meilleure œuvre scientifique, le général du corps d’armée, Ahmed Gaid Salah, chef d’état major de l’ANP et Vice ministre de la Défense nationale a mis l’accent « sur la parfaite maîtrise de tous les facteurs de sécurisation de l’ensemble du territoire national et la grande capacité à réunir les conditions à même de protéger l’Algérie le long de toutes ses frontières, peu importe les défis rencontrés».

Karim Aoudia