Personnels de l’ANP : Plus de 2.000 logements distribués

Plus de 2.000 logements de différentes formules ont été distribués mardi au profit des personnels en activité et retraités de l’Armée nationale populaire (ANP) à Annaba et El-Tarf (5e Région militaire), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Le directeur du Service social au ministère de la Défense nationale, le général-major Zerrouk Dahmani, a supervisé l’opération, au nom du général de corps d’armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, en présence du ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. La distribution de ces logements est intervenue «à l’occasion des festivités commémorant le 56e anniversaire de l’Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale et en concrétisation du programme national de logement initié par Son Excellence Monsieur le président de la République, au profit des citoyens à travers toutes les wilayas du pays, et dans la dynamique des efforts consentis par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire pour l’amélioration des conditions sociales de ses personnels», précise-t-on de même source. «Ces opérations de logement des personnels en activité et retraités de l’Armée nationale populaire, à l’instar de leurs concitoyens, se poursuivront à travers l’ensemble du territoire national, jusqu’à satisfaction des demandes enregistrées à la Direction du Service social du ministère de la Défense nationale», souligne le communiqué.