Message de condoléances du président de la République à la famille du défunt Ahcène Lalmas : « l’un des piliers du football algérien »

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a envoyé un message de condoléances à la famille du défunt Ahcène Lalmas, dans lequel, il a affirmé que le regretté était «l'un des piliers et le meilleur joueur du football algérien». «J'ai appris avec tristesse et affliction le décès de feu Ahcène Lalmas, pour lequel, je prie Allah de lui accorder Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis et de lui accorder les meilleures rétributions», lit-on dans le message. «Le regretté était l'un des piliers et le meilleur joueur du football algérien pour lequel il a voué sa vie et son temps, au même titre du public qui a fait preuve d'amour et de fierté à son égard, à l'instar du Chabab Belouizdad et d'autres clubs et équipes de sport», a indiqué le Chef de l'Etat dans son message avant d'ajouter : «Le regretté, de par son professionnalisme et sa notoriété, a poursuivi son œuvre tendant à la promotion du sport dans les différents disciplines, autant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur». «Le défunt nous quitte aujourd'hui pour rejoindre Allah que je prie de l'agréer pour les bons services qu'il avait rendus à sa patrie, à sa famille, à ses fans et à tous ses compagnons, voire à tout le peuple algérien, tout en implorant Allah le Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa Sainte Miséricorde, de l'accueillir en Son Vaste Paradis et d'accorder patience et réconfort aux siens, sa famille, ses compagnons, ainsi qu'à tous les fans du football, auxquels tous, je présente mes condoléances les plus attristées et leur assure de ma profonde compassion», ajoute M. Bouteflika.