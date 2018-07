Technologies du numérique : Démocratiser l’utilisation des TIC

La ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique, Houda-Imane Faraoun, a affirmé, à Souk Ahras, que son département veille actuellement à "démocratiser l’utilisation des technologies de l’information et de la communication au profit de tous les citoyens". Dans une rencontre avec la presse, animée au siège de la wilaya, en marge de sa visite de travail, la ministre a indiqué que son département œuvre à exécuter les orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à "permettre à tous les citoyens d’accéder à un service de qualité en matière de poste, de télécommunications et de technologies de l’information et de la communication". Elle a également assuré, à ce propos, que "l’objectif est de permettre à l’usager algérien de ne plus se préoccuper du problème de la disponibilité de l’argent et du débit internet".