Attaque d’Aïn Soltane en Tunisie : M. Chahed promet d’éliminer tous les terroristes

Le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed a promis hier d'œuvrer à l'élimination de tous les terroristes encore actifs dans son pays, affirmant que l'Etat et le gouvernement sont déterminés à venger les victimes de l'attaque d’Ain Soltane dans le nord-ouest du pays.

"Nous ne tarderons pas à venger nos martyrs, nous n'aurons de repos qu'après l'élimination de tous les terroristes", a assuré Youssef Chahed à l'issue d'une réunion sécuritaire à Tunis. "Les terroristes cherchent à saper les acquis économiques ainsi que les droits de la femme et les libertés", a-t-il ajouté. Une réunion sécuritaire a eu lieu dans la matinée dans le cadre du suivi des opérations en cours depuis dimanche dernier à la recherche des terroristes retranchés dans les zones montagneuses frontalières suite à l'attaque terroriste contre des membres de la Garde nationale qui a fait 6 morts et des blessés, à Ain Soltane, dans le gouvernorat de Jendouba (nord-ouest).

"La guerre contre le terrorisme est un combat de longue haleine, nous avons gagné d'importantes batailles mais aujourd'hui, des groupes terroristes isolés et en désespoir de cause ont commis cet acte odieux. Nous n'aurons de repos qu'après leur entière élimination", a-t-il ajouté. Youssef Chahed a en outre salué la mémoire des victimes tuées par les terroristes, dont les membres de la Garde nationale "qui se sont sacrifiés pour la Tunisie", affirmant que "l'Etat et le gouvernement sont déterminés" à les venger.

Le ministre tunisien de l'Intérieur par intérim, Ghazi Jeribi, a appelé les Tunisiens à resserrer leurs rangs pour faire face à toutes les tentatives visant à déstabiliser le pays et à saper le moral des forces sécuritaires et militaires dans cette "conjoncture délicate".

"Les institutions militaire et sécuritaire se tiennent totalement prêtes à traquer les terroristes jusque dans leur terrier", a affirmé Ghazi Jeribi qui a présidé le conseil régional de sécurité à Jendouba où une attaque terroriste a visé une patrouille de la Garde nationale tunisienne dans le gouvernorat de Jendouba, ayant fait une dizaine de morts. "Les forces de sécurité et l'armée, tous corps confondus, sont prêtes à lancer des représailles contre les terroristes avec tous les moyens disponibles", a assuré le ministre de l'Intérieur par intérim, affirmant la disposition de l'Etat à ne ménager aucun effort pour parachever le processus de lutte contre le terrorisme et pour en tarir les sources. Ghazi Jeribi a également mis l'accent sur le rôle des citoyens tunisiens et en particulier ceux habitant dans la zone frontalière dans la divulgation d'informations sur les terroristes, formulant des garanties nécessaires dans ce sens. Il a appelé les citoyens à "soutenir les forces de sécurité, l'armée et les familles des martyrs de la nation" pour lesquels un éloge funèbre a été prononcé hier au siège de la direction générale de la Garde nationale à la caserne d'El Aouina. Le ministre de l'Intérieur par intérim s'est déplacé dimanche dans le gouvernorat de Jendouba pour y présider le conseil régional de sécurité.

La Tunisie a rendu hommage hier aux six membres des forces de sécurité tués la veille dans l'ouest du pays, lors de l'opération terroriste la plus sanglante depuis la série d'attaques de 2015 et début 2016, revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).

La cérémonie a eu lieu sur une base de la Garde nationale à l'Aouina, près de Tunis, en présence du ministre de l'Intérieur par intérim, Ghazi Jeribi. Certaines victimes ont été enterrées dans la foulée.