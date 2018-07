Dans la lucarne : La liga en vente ?

Le championnat national espagnol est parmi les meilleurs au monde. Cela reste une vérité que tout le monde accepte avec une grande facilité, puisqu’il y a beaucoup de vérité. Il faut dire que ce championnat est suivi avec une grande régularité dans tous les coins du monde. Même en Asie, la Chine, le Japon et aussi l’Australie, les Etats Unis et l’Amérique latine, on suivi les matches du clasico Real Madrid-Barça. Il faut dire que dans ce championnat, la gestion se fait d’une manière rigoureuse et continue. D’où le fait qu’elle est en train de générer beaucoup d’argent de saison en saison. La preuve, le président de la Fédération espagnole de football a été contraint de revoir son calendrier du championnat afin qu’il prenne en considération le décalage horaire des pays asiatiques et nord-américains. D’où le fait qu’on est en train de voir des matches se jouer à midi ou 13h. Le but, c’est de permettre à tout le monde de pouvoir regarder à des heures plus ou moins acceptables ce duel que tout le monde aime et suit avec une attention particulière, pour ne pas dire avec frénésie. Il est clair que les clubs, d’une manière générale, ont connu une élévation de leur niveau assez remarquée au point où l’on ne voit pas d’équipes faibles ou fortes, hormis quelques cas. Car on relève, de plus en plus de nos jours, que des équipes comme le Real et le Barça, trônent sur le football mondial, notamment lorsqu’il s’agit de véhiculer l’image du football ibérique. Là, il y a lieu de souligner que les clubs espagnols, ces derniers temps, et en dépit de la crise qui avait sévi et qui continue de l’être dans ce pays, ont réussi à supporter le «choc» sans trop de «casse». Car, faut-il le répéter, ils perçoivent régulièrement une très forte manne de la part des responsables qui gèrent Laliga qui est très appréciée par les «bookmakers» et autres observateurs avides de beau jeu et de grandes prouesses techniques. Les clubs d’élite se portent bien et il est question d’améliorer encore plus les choses pour eux. En effet, et suite à un communiqué laconique, on apprend que les droits de Laligua sont mis en vente pour la bagatelle de 1,4 milliard par an et la durée en question va jusqu’à 2022. C'est-à-dire que cette mise en vente s’étend sur trois ans (2019/2022). Ce qui va générer la bagatelle de 3,42 milliards d’euros. Il faut admettre qu’il est question d’une très forte somme d’argent qui avoisine le budget de certains «petits pays» . Avec cette somme, on peut dire que les clubs espagnols auront de beaux jours devant eux. On sait la richesse de clubs comme le Real ou le Barça, mais avec cette somme astronomique, il y a lieu de constater l’argent qui va couler à flots sur eux à l’avenir. Déjà, les spécialistes avaient constaté que les clubs espagnols sont en train de devenir dominateurs aussi bien en Ligue des champions d’Europe qu’en coupe de l’UEFA. Ils ont, désormais, «pignon sur rue». Des clubs, en effet, comme Séville, Valladolid, l’Atlético, l’Athlétic Bilbao, Celta Vigo, participent quasi régulièrement aux compétitions européennes. De plus, ces clubs reçoivent sans aucun problème leur argent des droits TV à temps. Sur ce plan, il n’y a aucune embûche qui va se dresser entre les deux parties. La grande organisation de ce football au niveau de son élite permet aux clubs de vivre dans de très bonnes conditions et partant, réussissent merveilleusement bien dans les compétitions majeures. Ce qui donne un aura plus grand à ce football.

Hamid Gharbi