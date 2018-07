Entretien avec Mohamed Belhimer, DTN de la FATRI : « Soutien et accompagnement des pouvoirs publics »

C’est une première historique pour l’Algérie. A l’occasion de la 18e édition des jeux méditerranéens, à Tarragone (Espagne), l’Algérie a pris part au concours du triathlon. Deux Algériens ont représenté le pays à cette compétition, en l’occurrence Mohamed Belhimer, qui est athlète et responsable du volet technique de la jeune fédération algérienne de triathlon, et Oussama Hellal Berrouane. Le premier s’est classé à la 17e place, avec un temps de 1h,7 m, 8s de cette compétition, non olympique, remportée par le vice-champion du monde, à savoir le portugais Joao Pereira (57m, 27s). Son compatriote a fait un peu mieux en terminant à la 15e place (1h,4m et 56s). Dans cet entretien, Mohamed Belhimer nous parle des objectifs de la FATRI et de ses démarches pour développer cette discipline.



Quel bilan faites-vous de la participation algérienne aux JM ?

L'objectif premier de la fédération algérienne de triathlon (FATRI) à travers la participation de ses athlètes aux jeux méditerranéens de Tarragone était d'assurer une visibilité internationale au triathlon algérien, car il est important de montrer nos couleurs dans ce sport inédit en ce qui nous concerne. Aussi, signaler aux autres nations qu'on peut compter sur le triathlon algérien aux jeux méditerranéens d'Oran de 2021



Quel est votre stratégie et les démarches à entreprendre pour développer cette discipline en Algérie ?

Dans ce sens, la fédération algérienne de triathlon a récemment sollicité l'aide du ministère de la Jeunesse et des sports pour faciliter les démarches administratives afin de finaliser sa création et bénéficier du soutien et l'accompagnement des pouvoirs publics nécessaires à la mise en place d'une politique de développement du triathlon au niveau national.

La FATRI espère que ces échanges avec sa tutelle, que je qualifie de constructifs, seront suivis de faits, ce qui permettra au plus grand nombre de nos concitoyens de s'essayer aux joies de cette spectaculaire discipline.



Pensez-vous que ce sport a de l’avenir en Algérie ?

La FATRI est persuadée que le triathlon, qui est un sport porteur de valeurs telles que le dépassement de soi et le respect, sera, sans nul doute, apprécié en Algérie.



Quel est votre programme personnel pour cette fin de saison ?

Pour ma part, je profiterai des prochaines semaines pour augmenter progressivement mes séances d'entraînement afin de préparer un éventuel long triathlon appelé : half ironman (l'enchaînement de 1,9km de natation, de 90km de cyclisme et d'un semi-marathon) fin août. Ma saison sportive sera au plus tard achevée au mois de novembre sur un triathlon de courte distance.

Entretien réalisé par R. Maouche